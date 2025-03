Opaka bolest dijagnosticirana mu u 41. godini: 'Pomaže mi ovaj spasonosni trik'

Fraseru iz Australije u 41. godini dijagnosticiran je rani početak Alzheimerove bolesti. Otkrio je neke od ranih znakova te teške bolesti. Također, ovaj hrabri otac dvije tinejdžerice također je podijelio nekoliko savjeta za druge koji možda imaju slične simptome kao on te je otkrio spasonosni trik za sve koji boluju od iste bolesti.

Alzheimerova bolest je neizlječiva, degenerativna bolest mozga, koja može uzrokovati smrt, a najčešće pogađa ljude koji su stariji od 61 godinu. Svojim napredovanjem dovodi do demencije, zbunjenosti, gubitka pamćenja, poremećaja mišljenja te promjena u ponašanju i osobnosti bolesnika. Simptomi ove bolesti postupno se razvijaju godinama, a prvi znak su obično manji problemi s pamćenjem.

Fraseru je bio pravi šok kada je dobio dijagnozu. On je u videu na YouTubeu otkrio što ga je potaknulo da potraži liječničku pomoć te s kakvim se sve izazovima suočava.

"Dijagnozu su mi postavili prije osam mjeseci i mislim da su moji simptomi vjerojatno počeli otprilike dvije ili dvije i pol godine prije toga. Smiješno je jer se ne sjećam koji su moji simptomi zapravo bili u početku. Sve čega se sjećam je da sam imao neke prilično velike rupe u pamćenju. Gledao sam film, a nisam se sjetio da sam taj film već gledao i njegov kraj me je potpuno iznenadio. Pošto nisam tada gledao puno filmova, to je bilo malo zabrinjavajuće", ispričao je.

Problemi sa shvaćanjem i razmišljanjem

Kaže da je u nekom trenutku imao problema s kognicijom, procesom stjecanja znanja i razumijevanja kroz misao, iskustvo i osjetila. "Nekoliko mjeseci prije dijagnoze primijetio sam da imam problema s dubokim razmišljanjem. Od tada imam više neku vrstu površinskog, plićeg, razmišljanja", objasnio je.

Fraser se jako zabrinuo za svoje zdravlje kad je kasno navečer izašao iz kuće kako bi potražio svoju kćer jer se nije javljala na mobitel, unatoč tome što mu je ranije tog dana rekla da će biti u kinu.

"Sjećam se da mi je moja kći rekla mnogo puta tijekom dana da će ići u kino navečer i da će nakon toga biti s prijateljicom vani, ali došla je noć i počeo sam šiziti. Pitao sam se 'Gdje mi je kći?'. Vozio sam se do obližnjeg grada i njene prijatelje pitao jesu li se čuli ili vidjeli s njom. I došlo je do točke kad sam se spremao nazvati policiju, bio sam toliko zabrinut. I onda me ona nazvala i rekla 'Hej, tata, upravo sam bila u kinu. Sjećaš se, rekla sam ti?'", ispričao je.

Fraser sada ima uspostavljen sustav s kćerima tinejdžericama, a to podrazumijeva da mu one šalju poruke kako bi ga obavijestile o svojim planovima kako bi izbjegli ponavljanje tog zastrašujućeg incidenta. On tvrdi da je taj njegov sistem s porukama za njega spasonosan i da mu je puno pomogao te savjetuje svima koji imaju probleme poput njegovih da ga uvedu.

Kako pomoći kod gubitka pamćenja

Ovaj mladi čovjek kaže da mu je, kada je razgovarao s medicinskom sestrom i liječnicima u specijalističkoj ordinaciji, bilo "vrlo teško" izvijestiti o svojim simptomima. Priznao je da mu je bilo teško dati "točnu informaciju", osobito kada su ga pitali koliko dugo ima simptome. No, sistem s porukama kojeg se dosjetila njegova supruga pokazao se vrlo korisnim.

"Moja žena mi šalje poruke kada raspravljamo o nečem važnom ili, pak, o običnim stvarima. To se pokazalo jako zgodnim jer mogu pogledati povijest poruka i identificirati 'Oh, to je prvi put da je spomenula bilo što o mojim problemima s pamćenjem'", otkrio je.

Ovaj sistem s porukama opisao je kao "stvarno koristan" i savjetovao: "Dakle, ako imate simptome i slično, razgovarajte o tome porukama. Zato što ćete jednostavno zaboraviti vremenske crte ako ste poput mene".

Rani početak Alzheimerove bolesti može utjecati na ljude čak u 30-im ili 40-im godinama, a iako nema lijeka, rana dijagnoza može poboljšati kvalitetu života. Iz britanske Nacionalne zdravstvene službe (NHS) otkrili su da je otprilike jedna od svakih 13 osoba s Alzheimerovom bolešću mlađa od 65 godina, piše LADBible.

