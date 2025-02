Medicinska sestra s palijative otkriva: 'Ljudi prije smrti požale ove tri stvari'

Kad se ljudi suoče sa smrću, često proživljavaju razne emocije i stječu novu perspektivu na svoj život.

Dok su posljednji trenuci ipak za svakoga različiti, medicinska sestra palijativne skrbi Julie McFadden iz Los Angelesa, koja je na društvenim mrežama poznata kao Hospicijska sestra Julie i ima više od 15 godina iskustva u brizi za umiruće, otkrila je da ljudi na samrtnoj postelji najčešće žale zbog tri stvari.

U podcastu dr. Karan Rajana Julie je rekla da se te završne rasprave uglavnom vrte oko onoga što su ljudi tijekom života uzimali zdravo za gotovo. Najčešće je to, otkrila je, žaljenje što nisu cijenili godine koje su proveli u dobrom zdravlju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Prva stvar koju stalno čujem je da im je žao što nisu cijenili svoje zdravlje i uživali u njemu dok su ga imali", kazala je medicinska sestra.

Druga stvar koju Julie često čuje, je to da ljudi priznaju da su "previše radili" i da žale jer su cijeli život posvetili poslu. Ona je, također, na Instagramu otkrila kako mnogi pacijenti na samrti žale zbog međuljudskih odnosa koje su gradili tijekom života.

Objasnila je da ljudi ili žele da su zadržali određene odnose i prijateljstva ili žale što su ljudima zamjerali neke stvari. Mnogi umirući otkriju da im je bilo previše stalo do mišljenja drugih ljudi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kako se suočiti sa smrću

McFadden kaže da "smrt može biti gadna, a možda i ne tako lijepa". Objasnila je da ljudi mogu osjetiti bol, otežano disanje, uznemirenost, zbunjenost, pa čak i kako je rekla "opći kaos".

Opisala je strategije za izbjegavanje spomenutog "kaosa", bez obzira umire li netko od vaših bližnjih ili vi sami. Preporučuje da se o svemu dobro raspitate kod stručnih osoba, jer ćete tako "znati što očekivati, što je normalno, a što nije".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Treba voditi otvorene razgovore sa samim sobom, s liječnicima, medicinskim sestrama, te obitelji, o tome što osjećate, što vam je potrebno i kako vam oni mogu pomoći", objasnila je Julie i dodala kako je važno shvatiti da će se vaša voljena osoba "mnogo promijeniti" kako se približava kraju života.

Isto tako, ako se radi o kraju vašeg životnog puta, ključno je biti spreman da će vam posljednji dani biti sasvim drugačiji nego što su bili oni na koje ste navikli, piše Daily Mail.

"Nećete moći raditi sve što ste radili prije. Nećete moći živjeti super neovisno. To je teško prihvatiti. No ako naučite ove stvari sada, nadam se da će vam to pomoći da se pripremite kako se ne biste osjećali tako kaotično, povrh kaotične prirode onoga što se može dogoditi s tijelom na kraju života", istaknula je iskusna medicinska sestra.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Gospodin Savršeni uvukao se u sve sfere života: O njemu se priča na kavama, isječci se puštaju u klubovima…