Novo pravilo stupilo na snagu, prodavači podijeljeni: 'Što sad treba, na papiriću sve piše'

Breskve, mrkve, maline... od sada jasno vidljivo - iz Hrvatske. Nema više skrivanja jer po novome zemlja podrijetla voća i povrća i na tržnicama mora biti napisana jednako velikim slovima kao i sam naziv proizvoda.

Promjenom su i više nego zadovoljni kupci. "Svakako da je važno da znamo odakle kupujemo, iz koje zemlje", kaže Vlasta. "Zato što je transparentnost jednostavno nešto što potrošač mora imati", dodaje Nina.

Iako je novi pravilnik na snazi već pet dana, još uvijek postoje oni koji se novih pravila ne pridržavaju. "Nisam primijetio, nema, nije to ne, ne. Primijetio bih ja. Negdje je možda to na sitnom papiriću, ponegdje, ali nije ovako istaknuto", kaže Darko.

U to se svojim očima uvjerila i predsjednica Hrvatske udruge za zaštitu potrošača koja je na ovoj odluci dugo inzistirala.

"Velika većina nema, što vjerojatno znači da ne znaju do to moraju od 1.7. imati. Oni koji imaju, imaju to na raznoraznim papirima napisano, znači cijena je vidljiva, ali zemlja podrijetla baš i nije, znači sitna su slova", kaže Ana Knežević, predsjednica Hrvatske udruge za zaštitu potrošača.

Neki nisu oduševljeni

Iako kupci novosti pozdravljaju, prodavači na tržnicama nisu toliko složni. Dok jedni promjenu objeručke prihvaćaju, drugi nisu tako oduševljeni.

"Ja to podržavam, zašto se ne bi pisalo? Pisalo se prije, neka se piše i sada", kaže prodavačica Ljubica.

"Jako bitno, da", kaže prodavač Marijan. "Zato što je puno preprodaje i trebali bi proizvođači obilježiti da se zna koje je domaća roba, tko je preprodao, odakle je roba. Radi samo objektivnosti, prodavača i kupaca", dodaje.

"Nije toliko jako potrebno, što sad oni trebaju ovolikim slovima", mišljenja je prodavačica Ivana. "Na ovom papiriću ti sve piše. Doći će mušterija, koga zanima, pogledat će. Dosta nam je ovdje slaganja robe, raditi, dođe ti mušterija, još ti moraš ispisivati... jer mijenjaš cijene. Nisu uvijek cijene iste, e da ja sad ispišem ovo danas i to je to, ali mijenjaš cijenu. Znaš iz sata u sat promijeniti cijenu, a kamoli iz dana u dan", dodaje.

Podrijetlo proizvoda od sada mora biti istaknutije nego ikad prije, a kazne za one koji ne igraju po pravilima kreću se od 660 do pa do 6.630 eura.