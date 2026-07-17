FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NAPETOST RASTE /

Sitno odbrojavamo do finala Mundijala, pojavio se neočekivan problem

Samo dva dana ostala su do utakmice finala Svjetskog prvenstva. Bit će to ujedno i dvoboj dvaju uspješnih izbornika i prijatelja -učitelja Luisa de la Fuentea i učenika Lionela Scalonija. Njihova povezanost seže još u 2017. kada je de la Fuente bio mentor Scaloniju u procesu dobivanja UEFA pro trenerske licence. Koliko Scaloniju znači Španjolska dovoljno govori i činjenica da mu je supruga - Španjolka. Nažalost, uoči utakmice nije samo sport u fokusu, mnoge zabrinjava velika količina dima koja se nadvila nad New Yorkom i zbog koje su lokalne vlasti izdale zdravstveno upozorenje. 

 

VOYO logo
17.7.2026.
20:35
RTL Danas
VOYO logo
VOYO logo
Najnovije
Najgledanije
VOYO logo
Pogledaj još videa