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Kuća Adolfa Hitlera od danas ima potpuno novu namjenu: Pazite što će biti

Rodna kuća Adolfa Hitlera dobila je potpuno novu namjenu. Mjesto koje su nekada posjećivali simpatizeri nacizma, od danas je policijska postaja. Austrijske vlasti godinama su raspravljale što učiniti s kućom u gradu Braunau na Innu, a cilj preuređenja bio je spriječiti da postane mjesto okupljanja neonacista. 

Ministar unutarnjih poslova poručio je da se najmračnije razdoblje austrijske povijesti nije dogodilo na toj adresi, ali da mjesto i dalje nosi snažnu simboliku. Na zgradi je sada istaknuta samo oznaka "Policija", dok je ispred nje ostao kamen s porukom "Nikad više fašizam".

Više pogledajte u videu. 

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22.7.2026.
19:59
RTL Danas
Adolf HilterRodna KucaPolicija
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