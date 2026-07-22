Kuća Adolfa Hitlera od danas ima potpuno novu namjenu: Pazite što će biti

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Rodna kuća Adolfa Hitlera dobila je potpuno novu namjenu. Mjesto koje su nekada posjećivali simpatizeri nacizma, od danas je policijska postaja. Austrijske vlasti godinama su raspravljale što učiniti s kućom u gradu Braunau na Innu, a cilj preuređenja bio je spriječiti da postane mjesto okupljanja neonacista.

Ministar unutarnjih poslova poručio je da se najmračnije razdoblje austrijske povijesti nije dogodilo na toj adresi, ali da mjesto i dalje nosi snažnu simboliku. Na zgradi je sada istaknuta samo oznaka "Policija", dok je ispred nje ostao kamen s porukom "Nikad više fašizam".

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