Novi opasan trend! Jedni ih ubrizgavaju, drugi ušmrkavaju: 'Ovo je potpuno sulud koncept'

Novi trend s društvenih mreža zabrinuo je liječnike. Sve više mladih govori o peptidima koje koriste kako bi smršavjeli, dobili preplanuli ten, promijenili izgled ili povećali mišićnu masu. Trend se naziva "looksmaxxing", odnosno pokušaj da se fizički izgled dovede do savršenstva, a preparati se često nabavljaju u sivoj zoni.

Jedni ih ušmrkavaju, drugi ubrizgavaju. Ovo je novi trend na TikToku kako bi što brže potamnili. Snimaju se, a onda prate danima tko je tamniji. Najveći problem je to što je riječ o opasnim injekcijama koje su zdravstveno neistražene i nepriznate. Turisti koje smo sreli na našoj obali to smatraju suludom idejom.

"Mislim da je to jako loša ideja jer će vam uništiti kožu. Mi koristimo kremu za sunčanje dok smo tu", kaže Heidi iz Danske.

"Ja sam jako svijetle puti i za mene je jako važno da stavim losion sa zaštitnim faktorom", kaže Michael iz Danske.

"Imam neke prijateljice koje žele biti sve crnije i crnije. I koriste solarije", kaže Mojca iz Slovenije i dodaje kako je ne čudi trend.

'To je potpuno sulud koncept'

Riječ je o sintetskom peptidu koji na društvenim mrežama još zovu "barbie" injekcijama. Kupuju se online, a cijena se kreće od 30 do 56 eura po pakiranju. Ovisi o tome je li riječ o injekciji ili spreju za nos.

Kod svake injekcije, u opisu stoji:

"Isključivo za laboratorijske svrhe i osobno promatranje. Informacije su prikupljene iz brojnih studija i analiza provedenih tijekom godina te nisu namijenjene dijagnosticiranju, liječenju ili sprječavanju bilo kakvih bolesti."

Dermatolozi zgroženi. Kažu, TikTok je viralan i najveći problem je što su pod tim utjecajem onda i mladi.

"S tim peptidima koji nisu zdravstveno priznati, istraženi, i zapravo su zabranjeni te se preko sivih kanala, preko interneta naručuju, uopće mi je nezamislivo da bi netko to naručio pa sebe pikao s tim. Unosite taj peptid, ne znate sastav, gdje je proizvedeno, skladišteno, da bi vi bili tamniji – mislim da je to potpuno sulud koncept", objašnjava specijalistica dermatologije i venerologije Ivana Ljubičić Prkačin za RTL Danas.

'Opasno je'

TikTok trendovi uzrujali su i farmaceute, pogotovo crvenilo na tijelu.

"Prije svega ne bi se trebalo koristiti ništa što nije provjereno, pogotovo nešto u obliku injekcija, a ovo što rade trend s tim crtama crvenim, znači crte pored opeklina, to je prije svega opasno – to su opekline prvog ili drugog stupnja", objašnjava farmaceutkinja Maja Gagro.

I zato dermatolozi savjetuju – mažite se zaštitnim faktorom, slušajte struku i ne izlazite na sunce između 11 i 17 sati.

"Nemojte zaboraviti da koža tamni, ali tamne i naši madeži i mi onda ne možemo objektivizirati je li taj madež potamnio iz zdravstvenih razloga ili zbog tog peptida. Još nemamo zdravstvene dokaze može li taj peptid trigerirati i pretvoriti se u nešto zloćudno. Tako da je to jedna zona koja treba zakonsku regulativu i treba se zabraniti. I svaki taj koji se snima na način da to unosi u sebe, treba na određeni način biti sankcioniran", kaže Ljubičić Prkačin.

Jer, tamnija koža možda je nekome ljepša – ali ovakve stvari iznimno su opasne jer mogu izazvati i teška zdravstvena stanja.