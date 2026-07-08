Povećala je grudi, a onda je uslijedio šok: Pogledajte što je plutalo u implantantima!

Zbog sve veće svijesti o rizicima povezanim s implantatima za grudi, koji uključuju povećani rizik od određenih vrsta raka i druge zdravstvene komplikacije, raste broj žena koje se odlučuju na njihovo uklanjanje.

Jedan takav slučaj privukao je veliku pozornost na društvenim mrežama, gdje je žena podijelila svoje iskustvo: nakon uklanjanja fizioloških implantata, otkrila je da su ispunjeni plijesni. Ovaj slučaj dodatno je naglasio pitanja o sigurnosti implantata, piše New York Post.

Plijesan u implantatima

Lauren je privukla veliku pažnju javnosti nakon što je objavila video o uklanjanju svojih implantata, pet godina nakon operacije povećanja grudi.

"Ovo je možda previše informacija za neke od vas, ali mogle bi spasiti nečiji život", izjavila je u videu, pokazujući uklonjene implantate u plastičnoj vrećici, u kojima su plutali veliki crni komadi.

Napomenula je kako su se komadići plijesni nalazili u implantatima u trenutku kada su izvađeni iz njezina tijela te je naglasila njihovu blizinu vitalnim organima poput srca.

Simptomi nestali nakon operacije

Lauren je u drugom videu objasnila da se na uklanjanje implantata odlučila zbog niza zabrinjavajućih simptoma koje je razvila, uključujući iznenadne osipe i novonastalu intoleranciju na gluten.

"Koža mi je čudno starjela. Gotovo svakodnevno sam osjećala mučninu i povraćala. Imala sam bolove u zglobovima, glavobolje, anksioznost mi je bila na vrhuncu pa čak i depresiju, s kojom nikada prije nisam imala problema", rekla je.

Njezini su zdravstveni problemi gotovo u potpunosti nestali nakon što su implantati uklonjeni, što ju je potaknulo da sa svojim pratiteljima podijeli upozorenje da "fiziološka otopina ne znači da je sigurno".

Iako je iznimno rijetko, okruženje pogodno za razvoj plijesni unutar implantata može nastati ako se brtva ošteti tijekom operacije. Najčešće gljivice koje mogu rasti su Aspergillus, koja se često pojavljuje kao crna plijesan te vrste iz roda Candida.

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Bolest implantata u grudima

Iako su slučajevi rasta plijesni unutar implantata rijetki, Laurenin slučaj nije jedinstven. I druge su pacijentice prijavile otkriće plijesni nakon operacije uklanjanja. Neke su pacijentice pronašle narančaste nakupine pljesnive tvari, a kasnije su imale simptome takozvane bolesti implantata u grudima (BII), kontroverznog stanja koje medicinska zajednica još nije službeno priznala jer studije nisu definitivno utvrdile uzročno-posljedičnu vezu.

Međutim, sve veći broj žena i liječnika prepoznaje ovaj fenomen. Stanje uključuje simptome kao što su bolovi u zglobovima i mišićima, slabost, problemi s mentalnim zdravljem, "moždana magla", umor, gubitak pamćenja, kronična bol, gubitak kose, osipi i drugo, bez obzira na to jesu li implantati fiziološki ili silikonski.

Značajan broj žena navodi kako su im se simptomi znatno poboljšali ili potpuno nestali nakon uklanjanja implantata. Neke su prijavile ozbiljan porast tjelesne težine i akni u odrasloj dobi.

Ostali rizici i mišljenja stručnjaka

Osim BII-a, postoje i drugi poznati rizici. Američka Agencija za hranu i lijekove (FDA) izdala je upozorenja nakon što je zabilježeno više slučajeva potencijalno smrtonosnog karcinoma pločastih stanica i "različitih limfoma" u kapsuli oko implantata. Osobito su implantati s teksturiranom površinom povezani s povećanim rizikom od razvoja anaplastičnog limfoma velikih stanica (BIA-ALCL), rijetkog oblika raka imunološkog sustava.

Iako se implantati općenito smatraju sigurnima, kirurzi su podijeljeni oko toga može li zahvat uzrokovati bolest. Neki inzistiraju da BII ne postoji i da simptomi pacijentica proizlaze iz nepovezanih zdravstvenih problema. Drugi, poput poznatog plastičnog kirurga dr. Anthonyja Youna, promijenili su mišljenje. "Tijekom školovanja su mi govorili da je bolest implantata u grudima besmislica, i u to sam vjerovao", izjavio je Youn, napominjući da mnoge pacijentice ne doživljavaju tako ekstremne komplikacije.

Zbog tisuća žena koje su prijavile neobjašnjive simptome, FDA je potaknula daljnja istraživanja. U ažuriranju iz 2020. godine agencija je navela da joj nedostaju definitivni dokazi da implantati uzrokuju sistemske simptome, ali je priznala da se kod nekih pacijentica simptomi mogu povući nakon uklanjanja. Posljednjih godina primjetan je i globalni trend porasta broja operacija uklanjanja implantata, potaknut sve većom sviješću o rizicima, ali i promjenom estetskih ideala prema prirodnijem izgledu.

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