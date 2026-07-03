Mislila da je istegnula mišiće na treningu, ali je završila u kolicima: 'Toliko me boljelo'

Uživala je u suncu na španjolskom otoku Mallorci, radila i živjela punim plućima. No, jednog dana Britanka Charlie Wilson probudila se s boli uvjerena da je problem u istegnutim mišićima nakon napornog treninga. Tijekom nekoliko tjedana njezino se stanje do te mjere dramatično pogoršalo da je završila u invalidskim kolicima. ''Da je bilo moguće, odsjekla bih si noge'', prisjeća se nepodnošljive boli.

Neizdrživa bol

Ljudi s neobičnim i rijetkim bolestima to sigurno znaju. Imate poteškoće i bolove, ali vas liječnici šalju jedan drugom i nitko zapravo ne zna što je pravi uzrok problema. Upravo to je doživjela 38-godišnja Charlie. Dok je još živjela na Mallorci, posjetila je liječnika koji joj je preporučio krvne pretrage, ali je istovremeno rekao da će rezultati biti za otprilike 10 dana.

No bol je bila neizdrživa. ''U međuvremenu sam otišla u bolnicu zbog nepodnošljivih bolova. Da je bilo moguće, odsjekla bih noge odmah na licu mjesta. Toliko su me boljele“, prisjeća se Charlie teških trenutaka.

Na kraju je Charlie došla sestra, jednojajčana blizanka Victoria, kako bi joj pomogla u suočavanju s bolešću. No zdravlje joj je postupno propadalo i Charlie je na kraju provela 17 dana na jedinici intenzivne njege, a na tijelu su nastajale bolne kvržice. Prošla je niz pretraga uključujući magnetsku rezonancu, CT i brojne testove krvi. Rezultat je bio neočekivan.

Dijagnosticirana joj rijetka bolest

Liječnici su joj na kraju dijagnosticirali vrlo rijetki ekstrapulmonalni oblik sarkoidoze. Dok uobičajena sarkoidoza najčešće zahvaća pluća, kod Charlie su zahvaćeni uglavnom zglobovi i udovi. ''Rekli su mi da je to sarkoidoza'', prisjeća se Britanka. ''No kad sam počela čitati o tome, znala sam da to nije to. Liječnici su ipak inzistirali i naručili me na biopsiju. Znam svoje tijelo i znala sam da pluća nisu problem'', dodaje'.

Foto: Jam Press/Jam Press/Profimedia

''Tek kad su mi rekli da je riječ o ekstrapulmonalnoj sarkoidozi, počelo je imati smisla''. Prema liječnicima, radi se o iznimno rijetkom obliku bolesti koju ima samo 1,4 % pacijenata sa sarkoidozom.

Zbog bolesti je morala napustiti život u Španjolskoj i vratiti se u rodnu Britaniju, što joj je teško palo jer je život na Mediteranu bio njezin san. ''Preseliti se natrag u okrug Durham je samo po sebi depresivno. Kad je to još potpuno izvan vaše kontrole, boli još više'', žali se.

Foto: Jam Press/Jam Press/Profimedia

No Charlie se ne predaje i podvrgava se biološkom liječenju koje ima za cilj suzbiti upalnu reakciju organizma. Ipak, još nitko ne može reći hoće li se njezino zdravstveno stanje ikada značajno poboljšati. Dijeli svoju priču kako bi upozorila na postojanje rijetkog oblika bolesti i pronašla druge koji prolaze kroz slična iskustva.

''Ne znam hoću li ovako živjeti zauvijek ili hoće li se još nešto promijeniti, ali želim da ljudi znaju da se isplati tražiti odgovore i ne odustajati, čak i ako je njihova bolest vrlo rijetka'', zaključuje.

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