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Mahačev nakon rušenja rekorda poslao snažnu poruku: 'Mi Rusi smo broj jedan!'

Mahačev nakon rušenja rekorda poslao snažnu poruku: 'Mi Rusi smo broj jedan!'
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Foto: Imagn Images/ddp USA/Profimedia

Nadmašio je dosadašnji rekord Andersona Silve od 16 pobjeda zaredom

16.8.2026.
14:59
Sportski.net
Imagn Images/ddp USA/Profimedia
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UFC prvak u velter kategoriji Islam Mahačev nakon pobjede nad Ianom Machadom Garryjem istaknuo je ponos zbog ruskog sporta. Dagestanac je jednoglasnom odlukom sudaca obranio naslov i stigao do 17. uzastopne pobjede u UFC-u, čime je postavio novi rekord organizacije.

 

 

„Mi Rusi pokazali smo da smo broj jedan na svijetu. Oborit ćemo sve rekorde“, poručio je Mahačev nakon borbe u Philadelphiji.

Time je nadmašio dosadašnji rekord Andersona Silve od 16 pobjeda zaredom. Mahačev sada ima impresivan profesionalni omjer 29-1, dok borci iz njegove ekipe predvođene Habibom Nurmagomedovim nastavljaju nevjerojatan niz uspjeha.

Islam MakhachevUfcSadRusija
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