Mahačev nakon rušenja rekorda poslao snažnu poruku: 'Mi Rusi smo broj jedan!'

UFC prvak u velter kategoriji Islam Mahačev nakon pobjede nad Ianom Machadom Garryjem istaknuo je ponos zbog ruskog sporta. Dagestanac je jednoglasnom odlukom sudaca obranio naslov i stigao do 17. uzastopne pobjede u UFC-u, čime je postavio novi rekord organizacije.

Islam Makhachev sends a strong message after surpassing Anderson Silva’s legendary 16-fight UFC winning streak to reach 17 straight wins. 🦅🔥



“We Russians, we have proven that we are No. 1 in the world. We’ll break every record.” #UFC330



(via @ufc) pic.twitter.com/KyDBRNUSUF — FREAK.MMA (@FREAKMMA1) August 16, 2026

„Mi Rusi pokazali smo da smo broj jedan na svijetu. Oborit ćemo sve rekorde“, poručio je Mahačev nakon borbe u Philadelphiji.

Time je nadmašio dosadašnji rekord Andersona Silve od 16 pobjeda zaredom. Mahačev sada ima impresivan profesionalni omjer 29-1, dok borci iz njegove ekipe predvođene Habibom Nurmagomedovim nastavljaju nevjerojatan niz uspjeha.