Odnosi li se država maćehinski prema vatrogascima? 'Zaslužuju veća ulaganja'

Dobrovoljno vatrogasno društvo Šibenik moli vašu pomoć, a apel su objavili na plakatima diljem grada. Pokrenuli su akciju prikupljanja donacija za kupnju novog vatrogasnog kamiona, jer cisterna koju trenutačno imaju stara je više od 22 godine. Često se kvari, što znači i visoke troškove održavanja.

DVD Šibenik trenutačno raspolaže s tri vatrogasna vozila, no cisterna koja im je najpotrebnija za intervencije trenutačno nije u funkciji zbog kvara.

Predsjednik DVD-a Šibenik Ranko Lazičić kaže kako društvo ima kombi za prijevoz ljudi i opreme, šumsko vozilo te cisternu staru 22 godine koja je prešla više od 220 tisuća kilometara.

"Cisterna je prvenstveno služila za gašenje požara, odnosno dopremu vode na požarišta, ali i za prijevoz pitke vode. Jedna je od tri takve cisterne u županiji kojima se voda redovito testira u Zavodu za javno zdravstvo", rekao je Lazičić.

Za novu cisternu 300.000 eura

Nova cisterna zapremnine deset kubika stoji oko 300 tisuća eura, no u DVD-u ističu kako bi bili zadovoljni i kvalitetnim rabljenim vozilom, koje se može nabaviti za oko 100 tisuća eura.

Iako bi, prema riječima županijskog vatrogasnog zapovjednika, novu cisternu redovnim putem preko Vatrogasne zajednice trebali dobiti do iduće protupožarne sezone, u DVD-u su odlučili pokrenuti humanitarnu akciju i zatražiti pomoć građana.

Kako objašnjava Lazičić, slično su učinili i prije 25 godina.

"Tada smo pokrenuli akciju s uplatnicama, a naši sugrađani odlično su reagirali i prikupili smo sredstva koja su nam bila potrebna za opremu. Nadamo se da će i ovoga puta prepoznati koliko nam je ova cisterna važna", poručio je.

Kako im možete pomoći provjerite OVDJE.

Daje li država premalo za naše vatrogasce?

U redovnoj rubrici na Facebook stranici našeg portala Net.hr pitali smo vas trebaju li država i lokalna samouprava više izdvajati za vatrogasce.

Ovo su neki od vaših odgovora:

"Da, u plaće, opremu i prevenciju. Jedna od rijetkih službi u Hrvatskoj u koje imam povjerenja. Hvala im", kaže Darija Kozarić.

"Sve hitne službe to zaslužuju bez razmišljanja", kaže Željko Bakarić.

"Ne, prvo trebaju svi vlasnici počistiti svoja privatna zemljišta od korova, uključujući i državu i njezina zemljišta", kaže Josip Liber.

"Ako itko zaslužuje veća ulaganja, onda su to vatrogasci. Specifičnost posla, stalna spremnost i izloženost opasnostima dovoljno govore koliko je važno dodatno ulagati u njih", kaže Ružica Wudrag.

Kako možete pomoći vatrogascima DVD-a Šibenik potražite OVDJE