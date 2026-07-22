Ostali su bez jedinog kamiona i više ne mogu na intervencije: Sada traže pomoć građana

DVD Šibenik pokrenuo je akciju prikupljanja donacija za nabavku nove vatrogasne autocisterne. Njihov jedini kamion je pokvaren, zbog čega ne mogu izlaziti na teren, pa su se za pomoć odlučili obratiti javnosti.

Na društvenim mrežama objavili su apel i plakat za prikupljanje donacija, poručivši da njihova borba za društvo i sigurnost građana tek počinje.

Foto: DVD Šibenik

"Naša borba za naš DVD, za naše društvo i za vašu sigurnost tek počinje", napisali su šibenski dobrovoljni vatrogasci.

Kako navode, godinama su im obećavana vozila, među ostalim i cisterna iz robnih rezervi za 130. obljetnicu društva, no to se nije dogodilo. DVD Šibenik danas ima 133 godine, a vatrogasci tvrde da su nakon brojnih sastanaka ostali prepušteni sami sebi.

Za novo vozilo treba oko 300 tisuća eura

Iz DVD-a Šibenik priznaju da je riječ o gotovo nemogućoj misiji jer je za pravo vatrogasno vozilo potrebno oko 300 tisuća eura. Ipak, kažu da su dobili signal iz Grada da bi i oni mogli sudjelovati u nabavci.

"Dragi ljudi, možemo li nemoguće učiniti mogućim po tko zna koji put ne znamo, ali naša luđaština vjeruje da ovaj put ima ljudi koji će pomoći nama", poručili su.

Dodaju da im svaka uplata znači mnogo, bilo da je riječ o jednom, pet ili deset eura.

"Tužno je i žalosno što nas je dovelo u situaciju da skupljamo od pučanstva, ali moramo. Svaki euro, 5€ ili 10€ koji dobijemo značit će nam mnogo i dok god tinja nada da je moguće, mi ćemo se nadati da je ostvarivo", napisali su.

U objavi su naveli i broj računa za donacije: HR0723900011199008403 te pozvali građane da podijele njihov apel.

"Podijelite, proširite, najbolja podjela je 'od usta do usta' jer ovog puta mi trebamo vašu pomoć", poručili su iz DVD-a Šibenik.