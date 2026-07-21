Iz Save izvukli tri tijela! 'Strašno, strašno za te ljude. Kažu da su bila dva brata i bratić'

Završena je potraga za trojicom stranih državljana koji su nestali u Savi u blizini Rugvice. Pripadnici Antiterorističke jedinice Lučko izvukli su najprije dva tijela, a nakon nekoliko sati vatrogasci i treće. Službe apeliraju – ne podcjenjujte nepredvidive rijeke, pune virova.

Na mjestu tragedije tuga i nevjerica. Deseci vatrogasaca, policajaca, GSS-ovaca, Crvenog križa... svi su neumorno tragali za trojicom nestalih Egipćana. Nažalost, jutros su pronađena njihova tijela u rijeci Savi.

"Strašno, strašno za te ljude. Baš mi ih je žao", kaže Đurđica iz Rugvice.

"Strašno... Kažu da su bila dva brata i bratić. Navodno su im našli stvari na obali, kao da su pekli roštilj, a lubenicu stavili u vodu da se ohladi", kaže Kaja iz Rugvice.

Foto: RTL Danas

DVD Rugvica sinoć je prvi izašao na teren. S četiri čamca i 16 vatrogasaca brzo se počela pretraživati cijela obala. Od Okunšćaka, gdje su pronađene osobne stvari nestalih, sve do granice sa Sisačko-moslavačkom županijom.

"Bila je to zahtjevna pretraga. Govorimo o koridoru dugom 27 kilometara. Prema informacijama koje smo imali, radilo se o stranim državljanima, a sve njihove stvari pronađene su na obali. Praktički su ostali samo u kupaćim hlačama", kaže zapovjednik Vatrogasne zajednice općine Rugvica Mario Popović.

Nestanak prijavio prijatelj

Potraga je u ponedjeljak trajala do 21 sat, kada je zbog vremenskih uvjeta morala biti prekinuta.

"Najteže je tragati kada ne znate jesu li ljudi još negdje živi, hoćete li ih pronaći ili ćete doći prekasno. Sava je nepredvidiva. Struje su jake, na pojedinim dijelovima vrlo brze, postoje virovi i to predstavlja veliku opasnost, ne samo za građane nego i za ronioce te policijske službenike koji pretražuju korito rijeke", objašnjava županijski vatrogasni zapovjednik Zagrebačke županije

Dario Kezerić.

Što se ovdje točno dogodilo, nitko sa sigurnošću ne može reći. Nestanak trojice državljana Egipta njihov je prijatelj prijavio jučer poslijepodne u Policijskoj upravi zagrebačkoj. Riječ je o osobama koje imaju reguliran boravak u Republici Hrvatskoj, a posljednji put viđene su prije nego što su otišle na kupanje u Savu.

Foto: RTL Danas

Pretpostavlja se da su Egipćani znali plivati, ali da je iz nepoznatih razloga došlo do utapanja. Jedan od najčešćih scenarija – jedan pokušava pomoći drugome, zatim i treći. Na kraju nitko nije uspio izaći iz rijeke.

"To je vrlo specifična situacija. Osoba koja se utapa bori se svim snagama za život i vrlo lako može ugroziti onoga tko joj pokušava pomoći. Zato je najbolje da u spašavanje ulaze najmanje dvije osobe ili, još sigurnije, odmah pozvati žurne službe", kaže vatrogasni zapovjednik Popović.

Ova tragedija još je jedno bolno upozorenje koliko kupanje u rijeci može biti opasno i koliko je važno pridržavati se upozorenja.