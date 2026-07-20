Detalji potrage za trojicom nestalih stranaca: 'Sve upućuje da su se uputili na kupanje'

Velika potraga traje na rijeci Savi. Nestala su trojica muškaraca, koji su u nedjelju oko 16 sati ušli u rijeku na području Okunšćaka. Kako doznajemo, riječ je o stranim državljanima. DVD Rugvica zajedno s nadležnim službama, policijom, HGSS-om i vatrogascima intenzivno traga za njima.

Foto: Screenshot/RTL Danas

IZ DVD-a su pozvali građane da pomognu ako imaju bilo kakve korisne informacije - pozivom izravno njima ili na broj 112. Uživo se javila reporterka RTL-a Damas Kristina Čirjak.

Jesu li pronađeni muškarci?

Nisu pronađeni. Kako doznajem, riječ je o trojici stranih radnika iz Nepala. Jučer u popodnevnim satima su roštiljali i nakon toga, kako se pretpostavlja, ušli u rijeku Savu, jer su na obali pronađene njihove stvari. Na terenu su policajci, vatrogasci iz DVD-a Rugvica, Crveni križ i pripadnici HGSS-a s čak dva tima. Nalazimo se u Martinskoj Vesi, a sa mnom je pročelnik odjela za informiranje HGSS-a, Petar Prpić.

Foto: Screenshot/RTL Danas

Uključio se i tim iz stanice Novska, kakva je trenutačno situacija na terenu?

Na terenu se trenutno pretražuje oko 35 kilometara rijeke Save. Mi smo krenuli s ove nizvodne točke i sveukupno su na terenu tri tima HGSS-a zajedno s vatrogascima i policijom. Sve indicije upućuju da su se strani državljani uputili u rijeku odakle im se gubi svaki trag.

Kada je došla ta informacija?

Policija nas je angažirala danas u popodnevnim satima.

U međuvrenu su angažirani i pripadnici stanice Novska, hoće li biti angažirani i ostali?

Ukoliko bude potrebe, podići ćemo broj ljudi, resurse, i angažirati ih na ovoj potrazi.

Koje se službene informacije znaju o nestanku troje stranih državljana?

Većinom one informacije koje ste i sami rekli, da su jučer nestali i da sve indicije upućuju da su se uputili na kupanje.

Što dalje ova potraga uključuje? Mi se sada nalazimo nizvodno od Martinske Vesi.

Pretražuje se korito i obala rijeke i sve lokacije gdje bi se osobe mogle nalaziti.

Koliko će to trajati?

Dokle god bude bilo potrebe za angažmanom HGSS-a, toliko ćemo biti na terenu.

Znači li to da ostajete i noćas?

Dokle god budu vremenski uvjeti i uvjeti vidljivosti dopuštali, dok god bude imalo smisla tragati, bit ćemo na terenu.

Spomenuli ste uvjete, trenutačno se čini da je Sava mirna.

Uvjeti za pretragu su dobri, Sava je malo mutnija što otežava potragu, ali uvjeti vidljivosti po pitanju vremena i ostalog su relativno dobri.

Kako ide koordinacija s ostalim timovima u ovakvim situacijama?

Policija vodi samu potragu i u dogovoru s policijom organiziramo timove i raspoređujemo se na potrebnim lokacijama.

Što su Vam rekli kolege iz DVD Rugvica? Oni su prvi uputili apel, pronašli stvari na obali.

Kolege iz stanice Zagreb su direktnom kontaktu s njima i komuniciraju kako bi potraga bila što uspješnija.

Što se Vama čini, što bi moglo biti posrijedi u ovakvim situacijama?

Znamo i sami da u ovakvim ljetnim mjesecima zbog vrućina ljudi često dolaze na rijeke i jezera kako bi pronašli osvježenje i imamo povećan broj intervencija na vodi, povećan broj utapanja od početka ljeta.