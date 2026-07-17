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NESREĆA KOD PLITVICA /

Kako su ovo preživjeli? Prizori izvlačenja auta iz provalije lede krv u žilama

Kako su ovo preživjeli? Prizori izvlačenja auta iz provalije lede krv u žilama
Foto: rtl danas
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Teška prometna nesreća dogodila se nedaleko od Plitvičkih jezera u petak popodne. Automobil u kojem su bili državljani Danske izletio je s ceste u provaliju kod mjesta Poljanak.

Vozilo se zaustavilo iznad provalije pa putnici nisu mogli sami izići iz njega zbog opasnosti od pada. Na mjesto nesreće stigle su sve hitne službe, troje odraslih zbrinuti su na mjestu događaja, a jedno dijete je prevezeno do riječke bolnice helikopterom hitne medicinske pomoći.

O zdravstvenom stanju ozlijeđene djevojčice u međuvremenu su se oglasili iz KBC-a Rijeka.

"Iza 13 sati je vozilom Hitne pomoći dovezena jedna djevojčica od dvanaest godina koja je nastradala u prometnoj nezgodi u blizini Korenice.

Radi se navodno o prometnoj nezgodi u kojoj je automobil sletio u provaliju duboku 30-ak metara. Djevojčica je stabilno tu i kod nas napravljena inicijalna obrada van životne opasnosti", kazao je predstojnik Klinike za dječju kirurgiju KBC-a Rijeka, dr. Nado Bukvić.

17.7.2026.
18:50
danas.hr
RTL DANAS
PlitvicePrometna NesrećaIzvlačenje Automobila
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