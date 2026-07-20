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VELIKA POTRAGA /

Trojica stranaca nestala kod Rugvice, vatrogasci mole građane za pomoć

Trojica stranaca nestala kod Rugvice, vatrogasci mole građane za pomoć
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Foto: Net.hr

Okolnosti nestanka zasad nisu poznate, a potraga i dalje traje

20.7.2026.
16:59
danas.hr
Net.hr
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Na rijeci Savi na području Okunšćaka u Općini Rugvica u tijeku je potraga za trojicom stranih državljana koji su, prema dostupnim informacijama, u nedjelju oko 16 sati ušli u rijeku i nakon toga nestali. Kako su izvijestili vatrogasci, riječ je o tri muške osobe.

Kako RTL Danas doznaje, riječ je o tri muškarca iz Nepala, a pronađene su njihove osobne stvari. Muškarci su, doznaje se, napravili roštilj, a pretpostavka je da su se nakon toga otišli okupati u rijeku.

U potrazi sudjeluje DVD Rugvica zajedno s nadležnim službama, a iz dobrovoljnog vatrogasnog društva pozvali su građane da pomognu ako imaju bilo kakve korisne informacije.

RugvicaNestaliVatrogasciRijeka Sava
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