Morska kornjača napala tri kupača, stručnjaci upozoravaju: 'To je divlja životinja, ne dirajte je'

Ugriz morske kornjače u Kaštelanskom zaljevu. Nakon što je ozlijeđeno dijete, još dvije osobe zatražile su pomoć u hitnoj službi zbog ugriza, pri čemu je jedna osoba teško ozlijeđena. Liječnici upozoravaju da takve ozljede nisu bezazlene, a biolozi apeliraju: "Primijetite li morsku kornjaču, ne prilazite joj, ne dirajte je, ne hranite i ne pokušavajte je snimiti."

More koje im je trebalo donijeti osvježenje, za troje je kupača završilo odlaskom na hitnu. U Kaštel Lukšiću mirno kupanje prekinuo je susret s morskom kornjačom. Među ozlijeđenima su jedno dijete i dvije odrasle osobe.

"Dijete ima površinske ozljede, jedna odrasla osoba isto ima površinske ozljede, a treća odrasla osoba, treći pacijent, imala je prijelom prsta šake i otvorenu ranu na guznom mišiću", kaže voditeljica ispostave Hitne medicinske službe Kaštel Stari Antonija Žanić.

Zbog čega je završio na kirurgiji.

"Potvrđeno je da se radi o ugrizima morske kornjače i sve to je nekako bilo na području plaža Kaštel Lukšića", kaže Žanić.

'Plašimo se'

Morska kornjača unijela je nemir među neke kupače.

"Nisam siguran kako bih reagirao, plašimo se", kaže Mirsad iz Zenice.

"Naravno da strah postoji u tom trenutku ako bi se susreli s tim, ali ovako ne razmišljamo o tome iskreno", kaže Mirna iz Zenice.

"Ako je vidim, sklonio bih se. Ili ja ili ona – netko se mora skloniti", kaže Nediljko iz Kaštel Kambelovca.

Njezin ugriz zbog snažne čeljusti može biti itekako opasan.

"Ona kad vas zbog svoje anatomske građe glave, koja ima jake čeljusti i rožnati kljun, stisne, može vam napraviti minimalno nagnječenje, ali ovisi koji je dio tijela zahvaćen. Može doći i do prijeloma. Ovdje se radilo o prstima šake, došlo je do prijeloma prstiju, ali može napraviti i veću ozljedu, znači otvorenu ranu, a može biti i nekakva površinska ozljeda", objašnjava Žanić.

Nisu agresivne, ali mogu se braniti

Apel stiže i od biologa. Nakon što je u Kaštelanskom zaljevu ozlijeđeno više kupača, biolozi upozoravaju da morske kornjače nisu agresivne, ali se mogu braniti ako se osjete ugroženima. Zato apeliraju na kupače da im se ne približavaju.

Nepredvidljive su, a učestali napadi posljednjih dana iznenađuju i stručnjake.

"Morali bismo reći da je to ustvari anomalija. Morske kornjače ne idu u obalu i ne napadaju ljude, to nije običaj. Ne znamo što se događa da ih primami, moguće da kupač možda nalikuje na nešto ili su gladne", objašnjava biologinja Karin Speich.

A udaljiti se od morske kornjače najbolja je reakcija, poručuju stručnjaci. Jer mi smo u moru njihovi gosti.

"Devedeset posto naših kornjača su glavate želve koje borave u Jadranu. Naravno, u svakom slučaju treba se odmaknuti. To je divlja životinja, strogo zaštićena životinja, mi nju ne smijemo dirati, ne smijemo uznemiravati, a s druge strane, more je njihov habitat, a ne naš – znači, njihovo stanište", kaže Speich.

I sve ih je više, biolozi kažu da u Jadranu plovi više od 10 tisuća ženskih jedinki. Ako doplove do vas – oprez! Više pogledajte u prilogu reporterke Željke Nosić.