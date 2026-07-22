Osim Hrvatske, snažno nevrijeme i u Sjevernoj Makedoniji: 'Pogledajte ovu zgradu, više je nema'

STRAVIČNO /

Poplavljena riva u Starom Gradu, pomorska nesreća kod Hvara, požar nakon groma iznad Makarske - epilog je to nevremena koje je jučer haralo Dalmacijom. Tuča i u Bosni i Hercegovini - uništila je automobile, usjeve i krovove.

Jako nevrijeme poharalo je Sjevernu Makedoniju, a čak je 30 osoba ozlijeđeno. Oluja je prouzročila i veliku materijalnu štetu u nekoliko regija, došlo je i do povremenih prekida u opskrbi strujom.

"Pogledajte ovu zgradu, više je nema. Pogledajte koliko je čavala posvuda. Kakva je to gradnja? To je nekome moglo otkinuti glavu", rekao je jedan građanin iz Skoplja.

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