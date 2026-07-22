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STRAVIČNO /

Osim Hrvatske, snažno nevrijeme i u Sjevernoj Makedoniji: 'Pogledajte ovu zgradu, više je nema'

Poplavljena riva u Starom Gradu, pomorska nesreća kod Hvara, požar nakon groma iznad Makarske - epilog je to nevremena koje je jučer haralo Dalmacijom. Tuča i u Bosni i Hercegovini - uništila je automobile, usjeve i krovove. 

Jako nevrijeme poharalo je Sjevernu Makedoniju, a čak je 30 osoba ozlijeđeno. Oluja je prouzročila i veliku materijalnu štetu u nekoliko regija, došlo je i do povremenih prekida u opskrbi strujom.

"Pogledajte ovu zgradu, više je nema. Pogledajte koliko je čavala posvuda. Kakva je to gradnja? To je nekome moglo otkinuti glavu", rekao je jedan građanin iz Skoplja.

Više pogledajte u prilogu.

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22.7.2026.
19:26
Ana Trcol
NevrijemeOlujaMeteotsunamiTučaSjeverna Makedonija
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