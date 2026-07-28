Trenutak koji je promijenio sve? Dinamo dobio igrača više nakon drame s VAR-om

Dinamo u uzvratnoj utakmici protiv Thuna traži prolaz u sljedeće kolo kvalifikacija Lige prvaka nakon što je prvi susret u Švicarskoj završio 1:1. Na Maksimiru je hrvatski prvak doživio pravi šok jer je nakon 45 minuta igre gubio 2:0, no ključni trenutak utakmice mogao bi se dogoditi u drugom poluvremenu.

U 64. minuti Dinamo je dobio slobodan udarac nakon prekršaja Marca Bürkija nad Lukom Kačavendom. Veznjak Modrih dobro je blokirao ispucavanje stopera Thuna i krenuo prema kaznenom prostoru, ali ga je Bürki zaustavio prekršajem. Sudac Radoslav Gidženov prvotno je pokazao žuti karton braniču gostiju, dok je Topić zbog prigovora također zaradio javnu opomenu.

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Igrači Dinama tražili su strožu kaznu, a nakon nekoliko trenutaka stigao je poziv iz VAR sobe. Sudac je otišao pogledati spornu situaciju, a nakon pregleda snimke donio je odluku koja je potpuno promijenila tijek utakmice.

U 67. minuti poništio je žuti karton i pokazao izravni crveni karton Marcu Bürkiju. Thun je ostao s desetoricom igrača, a Dinamo je dobio veliku priliku za potpuni povratak u utakmicu.

Može li upravo ovaj trenutak biti prekretnica velikog preokreta na Maksimiru?