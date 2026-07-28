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Kakav spektakl /

Trenutak koji je promijenio sve? Dinamo dobio igrača više nakon drame s VAR-om

Igrači Dinama tražili su strožu kaznu, a nakon nekoliko trenutaka stigao je poziv iz VAR sobe.

28.7.2026.
21:44
Sportski.net
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Dinamo u uzvratnoj utakmici protiv Thuna traži prolaz u sljedeće kolo kvalifikacija Lige prvaka nakon što je prvi susret u Švicarskoj završio 1:1. Na Maksimiru je hrvatski prvak doživio pravi šok jer je nakon 45 minuta igre gubio 2:0, no ključni trenutak utakmice mogao bi se dogoditi u drugom poluvremenu.

U 64. minuti Dinamo je dobio slobodan udarac nakon prekršaja Marca Bürkija nad Lukom Kačavendom. Veznjak Modrih dobro je blokirao ispucavanje stopera Thuna i krenuo prema kaznenom prostoru, ali ga je Bürki zaustavio prekršajem. Sudac Radoslav Gidženov prvotno je pokazao žuti karton braniču gostiju, dok je Topić zbog prigovora također zaradio javnu opomenu.

Utakmicu Dinamo – Thun pratite uživo putem programa RTL-a i platforme Voyo.

Igrači Dinama tražili su strožu kaznu, a nakon nekoliko trenutaka stigao je poziv iz VAR sobe. Sudac je otišao pogledati spornu situaciju, a nakon pregleda snimke donio je odluku koja je potpuno promijenila tijek utakmice.

U 67. minuti poništio je žuti karton i pokazao izravni crveni karton Marcu Bürkiju. Thun je ostao s desetoricom igrača, a Dinamo je dobio veliku priliku za potpuni povratak u utakmicu.

Može li upravo ovaj trenutak biti prekretnica velikog preokreta na Maksimiru?

DinamoVarThunLiga PrvakaCrveni Karton
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