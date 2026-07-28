Tko je Poljak koji je potresao regiju: Nekad hodočastio, danas Gospu zove 'vragom u suknji'

Bartłomiej Włodzimierz Krakowiak tako se zove 31-godišnjak koji je oskvrnuo gospin kip. Da priča bude čudnija, prije devet godina hodočastio je u Međugorje, hodao je od Varšave do tamo pješice pa pisao o tome kako mu je to promijenilo život. Mooolim?!

"Z buta do Maryi" odnosno "Pješice Mariji", ime je njegove Facebook stranice koju prati 27 tisuća ljudi, a na kojoj je opisivao 57 dana hodanja, 1300 kilometara puta i duhovnu borbu.

Kasnije je zapise s hodočašća objavio u knjizi, gdje je pisao o alkoholizmu i nasilju u obiteljskom domu, borbi s ovisnostima i depresiji zbog koje je na kraju i krenuo na hodočašće. Tada je vjerovao da se Marija ukazala vidjelicama. Nakon Međugorja o svojim je iskustvima govorio javno, u školama i crkvama, njegova je priča o obraćenju i pronalasku nade uvrštena i u jedan igrano dokumentarni film.

Insert iz filma

Bartłomiej za film govori: "Na tom sam putu otkrio jako mnogo toga. Počeo sam upoznavati samoga sebe i shvatio da nije istina ono što je moj otac govorio – da nisam ni za što i da nikada ništa neću postići."

"Sjećam se trenutka kada sam prošao pokraj table s natpisom Međugorje. Prvi put u životu bio sam ponosan na sebe. Prvi put u životu osjetio sam ponos zbog toga tko sam i kakav sam. Iako sam još imao mnogo toga na čemu sam trebao raditi i što sam trebao mijenjati, znao sam da je to trenutak kada sve počinje.

Upoznao sam živoga Boga, živoga Krista koji jest, koji je uskrsnuo. Od povratka iz Međugorja bavim se evangelizacijom, služim drugima i nastojim ljude približiti Bogu. Trudim se pokazati ljudima da ih Bog voli i da se Bog bori za njih."