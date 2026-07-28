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'TRAŽIMO PRITVOR' /

Zna se tko preuzima slučaj vandalizma u Međugorju, ali i kakva kazna prijeti Poljaku

Zna se tko preuzima slučaj vandalizma u Međugorju, ali i kakva kazna prijeti Poljaku
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Foto: RTL Danas

'Mi preuzimamo predmet. Ujutro ga dovode nama i ide prijedlog za pritvor', rečeno je Hini iz Državnog tužiteljstva BiH

28.7.2026.
19:12
Hina
RTL Danas
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Državno tužiteljstvo BiH preuzet će slučaj protiv poljskog državljanina osumnjičenog za vandalizam u Međugorju budući da ga se tereti za oštećenje ili rušenja vjerskih objekata, za koje je predviđena kazna od šest mjeseci do pet godina zatvora, potvrdio je Hini visoki dužnosnik tužiteljstva. 

Riječ je o kaznenom djelu iz članka 145. b Kaznenog zakona Bosne i Hercegovine, a Tužiteljstvo BiH najavilo je da će za osumnjičenog zatražiti određivanje pritvora.

„Mi preuzimamo predmet. Ujutro ga dovode nama i ide prijedlog za pritvor“, rečeno je Hini. Poljski državljanin (31) trenutačno se nalazi u policijskom pritvoru u Ljubuškom. Na društvenim mrežama i lokalnim medijima objavljen je njegov identitet, no policija se o tomu nije oglasila. 

Ispitivanje u srijedu

On bi u srijedu trebao biti predan državnom tužitelju koji će ga ispitati i odlučiti o daljnjim koracima.

Poljski državljanin uhićen je u utorak nešto prije 13 sati u mjestu Cerno kod Ljubuškog nakon policijske potrage pokrenute zbog više incidenata u Međugorju. 

Tijekom noći oskvrnut je Gospin kip na mjestu ukazanja Podbrdu, koji je bio poliven crnom bojom, a ispisane su i brojne uvredljive poruke. Oskvrnut je nedaleko i manji Gospin križ te Plavi križ, jedno od mjesta molitve u Međugorju. Nedugo potom muškarac je zapalio i vanjski oltar iza crkve svetog Jakova.  

Zna se tko preuzima slučaj vandalizma u Međugorju, ali i kakva kazna prijeti Poljaku
Foto: Društvene mreže

Nakon što je lociran, uhićen je u mjestu Cernu između Ljubuškog i Čitluka. Skrnavljenje poznatih mjesta molitvi i pobožnosti u Međugorju izazvali su brojne osude u Bosni i Hercegovini.

'Brzo rasvijetliti slučaj i procesuirati odgovorne'

Predsjedateljica Vijeća ministara BiH Borjana Krišto pozvala je nadležne institucije da brzo rasvijetle slučaj i procesuiraju odgovorne.

Napade su osudili i HDZ BiH i SDP BiH, poručivši da vandalizam i skrnavljenje vjerskih objekata i simbola zaslužuju nedvosmislenu osudu.

Međureligijsko vijeće BiH ocijenilo je da skrnavljenje vjerskih simbola i mjesta molitve predstavlja vrijeđanje osjećaja katoličkih vjernika, ali i udar na mir, međusobno poštovanje i dostojanstvo svih ljudi u Bosni i Hercegovini. 

Mostarsko-duvanjski biskup Petar Palić poručio je da ništa ne može opravdati mržnju, nasilje ili oskvrnuće mjesta molitve te pozvao vjernike da na takve postupke ne odgovaraju ogorčenošću, nego molitvom i praštanjem. 

 

MeđugorjeVandalizamDržavno Tužiteljstvo Bih
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