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(OD)MORISE, ZASLUŽIO SI /

Lijeva je samo za ući u tramvaj: Pogledajte promašaj Valinčića koji je mogao koštati Plave

Iako, dojma smo kako se mladi gospodin nikad u životu nije ni vozio u tramvaju - nije ni morao

28.7.2026.
23:51
Sportski.net
Igor Soban/PIXSELL
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Dinamo se plasirao u 3. pretkolo Lige prvaka nakon što je u uzvratu u Zagrebu slavio u produžetku protiv švicarskog Thuna 3:2. 

U regularnom dijelu bilo je 2-2, a u prvoj utakmici u Švicarskoj rezultat je bio 1-1.

Švicarci su na Maksimiru poveli pogocima Brightona Labeaua (4) i Marca Burkia (22), no Burki je isključen u 67. minuti. Dion Drena Beljo (74) i Lukas Kačavenda (78) su odveli utakmicu u produžetke. 

Gol vrijedan prolaza zabio je Moris Valinčić u 112. i tako se iskupio za promašaj u 35. minuti utakmice. Plavi su dakle gubili 2:0 već u 22. minuti, a prvi put su zaprijetili gostima upravo u toj 35. kada je Zajc dao s lijeve strane prema sredini, a Vidović propustio Valinčiću koji je ulazio s druge strane. 

Lijepo se desni bek Dinama oslobodio Burkija koji je kasnio pa u klizećem startu otišao u prazno, ali onda je Valinčić pucao lijevom nogom blago rečeno - katastrofalno. Lijeva mu očito služi samo za ući u tramvaj. Iako, dojma smo kako se mladi gospodin nikad u životu nije ni vozio u tramvaju. Nije ni morao... Situaciju pogledajte u videu iznad teksta. 

Protivnik Dinama u trećem pretkolu kvalifikacija Lige prvaka pobjednik je dvoboja između KÍ Klaksvíka s Farskih Otoka i litavskog Kauno Žalgirisa (0-0), koji se igra u srijedu. 

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