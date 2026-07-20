Kovačević optimističan uoči prvog ispita: 'Veliki jubilej, agesivni su i čvrsti...'

Velika Dinamova večer u utorak na RTL -u. Nakon RTL-a Danas koji počinje u 19 sati - svi koji vole Dinamo i oni koji navijaju za hrvatske klubove pratit će prijenos iz Thuna u kojem je reporterka Donna Diana Prčić razgovarala s trenerom Marijom Kovačevićem.

Utakmica protiv Thuna bit će jubilarna 400. Dinamova u europskim natjecanjima, na što se Kovačević osvrnuo na početku razgovora:

"Sigurno da ćemo dati najbolje što možemo, početak sezone je, protvnik je dobar, pripremili smo se za njega. Veliki jubilej je 400 utakmica, dat ćemo sve od sebe da odigramo dobru utakmicu i da dođemo do dobrog rezultata."

Progovorio je Kovačević i o Thunovom stilu igre s fanatčnim presingom:

"Starno su agresivni i čvrsti, igraju dosta napadački, mislim da će biti zanimljiva utakmica. Gledamo najvie na sebe i ako mi odradimo ono što smo pripremili, vjerujem da ćemo pokazati kvalitetu već u prvoj utakmici."

Gotvorio je Kovačevć i o prilagodbi na umjetnu travu, na kojoj će se igrati utakmica.

Dinamo igra drugo pretkolo Lige prvaka protiv švicarskog Thuna. Prva utakmica na rasporedu je u utorak 21. srpnja, a uzvrat na Maksimiru tjedan dana kasnije - 28. srpnja. Obje utakmice počinju u 20 sati i ekskluzivno ih gledajte na glavnom kanalu RTL-a i platformi Voyo. Tekstualni prijenos obje utakmice pratite na portalu Net.hr.

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