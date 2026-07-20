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LET ZA ŠVICARSKU /

Kovačević prije prve utakmice u novoj sezoni: 'Svi koji volimo nogomet navijali smo za njih'

Kovačević prije prve utakmice u novoj sezoni: 'Svi koji volimo nogomet navijali smo za njih'
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Foto: Igor Soban/PIXSELL

Prvu Dinamovu utakmicu u novoj sezoni moći ćete pratiti na RTL-u, kao i na platformi VOYO.

20.7.2026.
10:46
Sportski.net
Igor Soban/PIXSELL
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Dinamo u utorak od 20 sati igra prvu utakmicu nove sezone. Protivnik je Thun, a Plavi su prije leta za Švicarsku razgovarali s medijima.

"Svjesni smo koliko je ova utakmica važna i tko je protivnik. Nisu slučajno postali prvaci Švicarske, ali mi smo se dobro pripremili za utakmicu i očekujemo da se možemo uspješno nositi s njima. Znamo što očekivati, naši treneri su ih gledali i analizirali te znamo da su jako agresivni i trkački raspoloženi. Fokusirani smo na Thun, a kasnije ćemo vidjeti što nam slijedi", rekao je napadač Dinama Dion Drena Beljo koji je komentirao i svoju formu.

"Naravno da želim ponoviti prošlu sezonu, ali prioritet je ekipni uspjeh. Ako budem u mogućnosti, volio bih ponoviti takav učinak."

Dinamov je napadač otkrio i kako je gledao finale Svjetskog prvenstva te za koga je navijao.

"Jesam i moram priznati da sam navijao za Španjolsku zbog Danija Olma. Nije bila neka lijepa utakmica, ali drago mi je da je Španjolska pobijedila."

Može li Dinamo do Lige prvaka?

"Mi ćemo napraviti sve da to i ostvarimo. Igranje u Ligi prvaka je san svakog nogometaša", zaključio je Beljo.

Osim Dinamova napadača izjavu za medije dao je i trener Mario Kovačević.

"Idemo u Švicarsku s optimizmom. Svjesni smo ozbiljnosti protivnika jer smo i mi, kao i oni, cijelu sezonu radili da budemo prvaci, ali vjerujemo u dobar rezultat", rekao je Kovačević prije nego što je komentirao činjenicu da Thun igra na umjetnoj travi:

"Ne mislim da će to biti veliki faktor. Ne bih tome pridavao previše važnosti. Najbitnije je da smo svi zdravi i da je momčad u dobrom stanju."

Za kraj je Dinamov trener potvrdio kako nisu samo igrači gledali veliko finale:

"Naravno da sam gledao. Mislim da smo svi mi koji volimo nogomet navijali da Španjolska pobijedi i zasluženo su osvojili. Drago mi je zbog našeg Olma", zaključio je Dinamov strateg.

Dinamo igra drugo pretkolo Lige prvaka protiv švicarskog Thuna. Prva utakmica na rasporedu je u utorak 21. srpnja, a uzvrat na Maksimiru tjedan dana kasnije - 28. srpnja. Obje utakmice počinju u 20 sati i ekskluzivno ih gledajte na glavnom kanalu RTL-a i platformi VOYO. Tekstualni prijenos obje utakmice pratite na portalu Net.hr

DinamoThunLiga PrvakaDion Drena BeljoMario Kovačević
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