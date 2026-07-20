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LIGA PRVAKA /

Dinamo saznao protivnika ako prođe Thun: Modrima prijeti bivši trener

Dinamo saznao protivnika ako prođe Thun: Modrima prijeti bivši trener
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Foto: Igor Soban/PIXSELL

Utakmice trećeg pretkola na rasporedu su 4. i 5. kolovoza, a Dinamo bi, ako prođe Thun, u prvoj utakmici trebao biti domaćin

20.7.2026.
12:20
Sportski.net
Igor Soban/PIXSELL
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Dinamo je u ponedjeljak ujutro odletio u Švicarsku, gdje će u utorak navečer igrati prvu utakmicu drugog pretkola kvalifikacija za Ligu prvaka protiv tamošnjeg prvaka Thuna.

A dok su Plavi letjeli prema Bernu, u Nyonu je održan ždrijeb za treće pretkolo. Ondje su kuglice Dinamo spojile s pobjednikom susreta Klaksvik - Kauno Žalgiris, te će jedan od ta dva tima biti idući protivnik hrvatskog prvaka ako prođe Švicarce.

Kada govorimo o Klaksviku, govorimo o prvaku Farskih otoka koji je u sezoni 2023./2024. oduševio kada je u Konferencijskoj ligi remizirao s francuskim Lilleom, dok je Kauno Žalgiris momčad iz Litve koja je prošle sezone prvi put osvojila prvenstvo, a trener im je Željko Sopić.

Prva utakmica Klaksvika i Kauna na rasporedu je u utorak, 21. srpnja, u 20:45, dok je uzvrat osam dana kasnije, 29. srpnja, u 18 sati. Pobjednik ta dva susreta ići će na Dinamo ako Modri prođu Thun. 

Klaksvik se u drugo pretkolo kvalificirao dvjema pobjedama 2-1 nad luksemburškim prvakom Bissenom, dok je Kauno susret s Faranima izborio protiv kosovske Drite (1-1, 2-3).

Utakmice trećeg pretkola na rasporedu su 4. i 5. kolovoza, a Dinamo bi, ako prođe Thun, u prvoj utakmici trebao biti domaćin.

Dinamo igra drugo pretkolo Lige prvaka protiv švicarskog Thuna. Prva utakmica na rasporedu je u utorak, 21. srpnja, a uzvrat na Maksimiru tjedan dana kasnije - 28. srpnja. Obje utakmice počinju u 20 sati i ekskluzivno ih gledajte na glavnom kanalu RTL-a i platformi VOYO. Tekstualni prijenos obje utakmice pratite na portalu Net.hr.

DinamoLiga Prvaka
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