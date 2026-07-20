Dinamov supertalent napušta Zagreb i vraća se u Portugal

Ono o čemu smo već pričali sada je dobilo i službenu potvrdu. Dinamov wunderkind Cardoso Varela napušta Zagreb i vraća se u Porto, iz kojeg je i stigao u Dinamo.

"GNK Dinamo i FC Porto postigli su dogovor prema kojem će Cardoso Varela svoju karijeru nastaviti u portugalskom klubu. Ova odluka donesena je zajednički, u dogovoru dvaju klubova i samog igrača, a s jasnim ciljem - osigurati Cardosu najbolje moguće uvjete za daljnji razvoj u ambijentu kojeg najbolje poznaje.

Njegova velika želja da se vrati u Porto je i za oba kluba najbolji mogući put da ostvari sve svoje snove i potencijale. Ovaj transfer dio je partnerskog odnosa između Dinama i Porta, u okviru kojeg će Varela biti zajednički razvojni 'projekt' dvaju klubova. Cardosu želimo sretan povratak u njegov matični klub, u grad i klub njegova djetinjstva, a velika zahvala ljudima u Portu koji su tijekom cijelog procesa bili iznimno susretljivi i spremni učiniti sve kako bismo zajedno pronašli najbolje rješenje za sve uključene.

Cardoso, hvala ti za sve što si dao za Dinamo, pogotovo za doprinos pri osvajanju dvostruke krune kao naš najmlađi prvotimac. Cardoso - Nema predaje!", napisali su iz Dinama prilikom objave transfera.

GNK Dinamo i FC Porto postigli su dogovor prema kojem će Cardoso Varela svoju karijeru nastaviti u portugalskom klubu.



Ova odluka donesena je zajednički, u dogovoru dvaju klubova i samog igrača, a s jasnim ciljem - osigurati Cardosu najbolje moguće uvjete za daljnji razvoj u… pic.twitter.com/HhXTxOhBDk — GNK Dinamo (@gnkdinamo) July 20, 2026

Dinamo igra drugo pretkolo Lige prvaka protiv švicarskog Thuna. Prva utakmica na rasporedu je u utorak 21. srpnja, a uzvrat na Maksimiru tjedan dana kasnije - 28. srpnja. Obje utakmice počinju u 20 sati i ekskluzivno ih gledajte na glavnom kanalu RTL-a i platformi VOYO. Tekstualni prijenos obje utakmice pratite na portalu Net.hr

Transfer koji je uzdrmao nogomet

Podsjetimo, Varela je u Dinamo stigao besplatno uz veliku medijsku hajku. Porto je optuživao najprije bivšeg Varelinog agenta Andyja Baru, pa i Dinamo da su oteli Varelu, a sve je završilo na sudu koji je odbacio te optužbe.

Varela je potom potpisao za Dinamo, za koji je odigrao 25 utakmica, u kojima je dvaput bio strijelac i jednom asistent, ali sedamnaestogodišnjak nije bio zadovoljan u Zagrebu. Uslijedila je želja za povratkom kući, a Porto je bez razmišljanja prigrlio "sina razmetnuta".

Iako Dinamo nije otkrio detalje posla, više je medija pisalo kako bi Varela u Porto trebao otići besplatno, dok bi Dinamo zadržao 50 posto prava na igrača. Izvori također tvrde kako bi sedamnaestogodišnji Portugalac s matičnim klubom trebao potpisati višegodišnji ugovor s otkupnom klauzulom od 50 milijuna eura.