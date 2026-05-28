Portugalska bomba o Vareli: Villas-Boas otkrio šokantne detalje o Dinamu i demantirao sve

Portugalski mediji posljednjih dana ponovno pišu o 17-godišnjem krilnom napadaču Cardosu Vareli, koji se trenutačno nalazi u Portugalu, dok se istovremeno u javnosti spekulira o njegovom nezadovoljstvu boravkom u Zagrebu te mogućem nezadovoljstvu nastavkom karijere u Hrvatskoj.

Cijela priča dodatno je dobila na težini nakon istupa predsjednika Porta Andréa Villas-Boasa, koji je na konferenciji Bola Branca, detaljno progovorio o okolnostima njegova odlaska iz Portugala i transfernom procesu koji je izazvao mnogo prijepora.

Villas-Boas je u svom izlaganju istaknuo kako je slučaj snažno odjeknuo u portugalskom nogometu te dodao da su se vodile ozbiljne rasprave i s Barcelonom, iako je sportski direktor katalonskog kluba Deco negirao bilo kakvu umiješanost. Prema njegovim riječima, razgovori su se primarno vodili oko Cardosa Varele i nekoliko igrača Barcelonine akademije, La Masije, koji su bili zanimljivi Portu.

„U slučaju Cardosa Varele, prodani su mu lažni snovi. Na kraju je, temeljem specifičnih pravnih okolnosti, završio u jednom amaterskom klubu u Hrvatskoj. Njegov otac je pritom zaposlen u Hrvatskoj, u tiskari koja je u vlasništvu partnera njegova menadžera, što cijelu situaciju čini vrlo upitnom“, izjavio je Villas-Boas, dodajući kako je mladi nogometaš kasnije prebačen u Dinamo B, gdje pokušava nastaviti razvoj karijere.

Također je odbacio tvrdnje o interesu Porta za povratak igrača: „Mogu demantirati jučerašnje informacije o našem interesu. Njegova budućnost nije u Portu. On nije jedini odgovoran u cijelom procesu, ali mu je, nažalost, stvorena pogrešna slika i obećani su mu snovi koji nisu ostvareni“, poručio je predsjednik portugalskog velikana.

Varela je pažnju europskih klubova privukao nakon sjajnog nastupa na Europskom prvenstvu U-17 na Cipru 2024. godine, gdje je Portugal stigao do finala, a interes za njega pokazali su brojni velikani poput Barcelone, Borussije Dortmund i Manchester Cityja. Ipak, umjesto transfera u jedan od europskih top klubova, završio je u Hrvatskoj.

Kao privremena postaja u njegovom razvoju poslužio je Dinamo Odranski Obrež, četvrtoligaš koji je imao ulogu „mosta“ do trenutka kada stekne pravo nastupa, nakon čega je priključen Dinamu.

Porto je u međuvremenu reagirao službenom prijavom FIFA-i, koja je zaustavila i zakomplicirala cijeli transfer, ostavivši mladog igrača u pravnoj neizvjesnosti, bez jasnog ugovornog statusa s Portom, ali i ograničenih mogućnosti prelaska u drugi klub.

Varela je u veljači 2025. godine stigao u Dinamo, gdje i danas nastupa.