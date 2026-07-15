Cardoso Varela napušta Dinamo? Nikad neće pogoditi kuda ide

Dinamov wunderkind Cardoso Varela napustit će Dinamo i otići natrag u Portugal. No novi klub neće biti Sporting, kako se spominjalo, već Porto!?

Prema informacijama koje donosi tportal, mladi Portugalac trebao bi se tako vratiti u klub iz kojeg je nakon nevjerojatne pompe i stigao na Maksimir, a Dinamo bi za godinu dana koliko je Varela proveo u Zagrebu trebao dobiti čak 50 posto od idućeg transfera.

Igrač koji je slovio za ogromnog talenta u Dinamo je stigao nakon višemjesečnog natezanja s Portom putem sudova, a navodno je mladi krilni napadač dobivao i prijetnje. U Zagrebu je pak pokazao samo bljeskove svog neupitno velikog talenta te bi se sada, nakon 25 nastupa za Dinamo, trebao vratiti kući.

Varelin odlazak iz Dinama ne treba doći kao veliki šok budući da je Andy Bara, agent koji ga je doveo u Dinamo, nedavno prekinuo suradnju s njim te kasnije iznio brojne optužbe glede igračeve discipline, a igrač je također prebačen i u Dinamovu drugu momčad.