FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
VRAČA SE KUĆI /

Pogledajte kako se portugalski wunderkind oprostio od Dinama

Pogledajte kako se portugalski wunderkind oprostio od Dinama
×
Foto: Gonzales Photo/Tobias Jorgensen/imago sportfotodienst/Profimedia

Sedamnaestogodišnji Portugalac je sa svojim novim-starim klubom potpisao je trogodišnji ugovor, a Dinamo je zadržao pravo na 50 posto od idućeg transfera

20.7.2026.
16:07
Sportski.net
Gonzales Photo/Tobias Jorgensen/imago sportfotodienst/Profimedia
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Cardoso Varela je u ponedjeljak i službeno napustio Dinamo i vratio se u Porto, iz kojeg je prije godinu i pol dana stigao u Zagreb.

Sedamnaestogodišnji Portugalac rođen u Angoli sa svojim novim-starim klubom potpisao je trogodišnji ugovor, a Dinamo je zadržao pravo na 50 posto od idućeg transfera. Iako su mnogi očekivali da će portugalski wunderkind biti "novi Olmo", to se nije dogodilo, no izgleda da su Dinamo i Varela ostali u dobrim odnosima.

"Danas završava jedno vrlo posebno poglavlje. Želim zahvaliti zagrebačkom Dinamu na svemu što mi je klub pružio: na povjerenju, prilikama, lekcijama i svim trenucima koje smo dijelili, kako na terenu tako i izvan njega.

Bila mi je čast nositi ovaj dres i predstavljati ovaj veliki klub.

Sa sobom nosim prijateljstva, vrijedne pouke i uspomene koje će trajati vječno. Svim suigračima, trenerima, upravi, osoblju i – posebno – navijačima iskreno zahvaljujem na podršci i naklonosti iskazanoj tijekom ovog puta.

Sada za mene počinje novi izazov u karijeri. Krećem dalje sa zahvalnošću za prošlost i velikom motivacijom za budućnost. Dinamo Zagreb će zauvijek imati posebno mjesto u mom srcu. Hvala vam na svemu.

Cardoso Varela", napisao je Varela prilikom oproštaja od Dinama.

Pogledajte kako se portugalski wunderkind oprostio od Dinama
Foto: Screenshot/cardosovarela11 (Instagram)

Dinamo igra drugo pretkolo Lige prvaka protiv švicarskog Thuna. Prva utakmica na rasporedu je u utorak, 21. srpnja, a uzvrat na Maksimiru tjedan dana kasnije - 28. srpnja. Obje utakmice počinju u 20 sati i ekskluzivno ih gledajte na glavnom kanalu RTL-a i platformi VOYO. Tekstualni prijenos obje utakmice pratite na portalu Net.hr.

Cardoso VarelaDinamoPorto
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike