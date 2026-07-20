Pogledajte kako se portugalski wunderkind oprostio od Dinama

Cardoso Varela je u ponedjeljak i službeno napustio Dinamo i vratio se u Porto, iz kojeg je prije godinu i pol dana stigao u Zagreb.

Sedamnaestogodišnji Portugalac rođen u Angoli sa svojim novim-starim klubom potpisao je trogodišnji ugovor, a Dinamo je zadržao pravo na 50 posto od idućeg transfera. Iako su mnogi očekivali da će portugalski wunderkind biti "novi Olmo", to se nije dogodilo, no izgleda da su Dinamo i Varela ostali u dobrim odnosima.

"Danas završava jedno vrlo posebno poglavlje. Želim zahvaliti zagrebačkom Dinamu na svemu što mi je klub pružio: na povjerenju, prilikama, lekcijama i svim trenucima koje smo dijelili, kako na terenu tako i izvan njega.

Bila mi je čast nositi ovaj dres i predstavljati ovaj veliki klub.

Sa sobom nosim prijateljstva, vrijedne pouke i uspomene koje će trajati vječno. Svim suigračima, trenerima, upravi, osoblju i – posebno – navijačima iskreno zahvaljujem na podršci i naklonosti iskazanoj tijekom ovog puta.

Sada za mene počinje novi izazov u karijeri. Krećem dalje sa zahvalnošću za prošlost i velikom motivacijom za budućnost. Dinamo Zagreb će zauvijek imati posebno mjesto u mom srcu. Hvala vam na svemu.

Cardoso Varela", napisao je Varela prilikom oproštaja od Dinama.

Foto: Screenshot/cardosovarela11 (Instagram)

Dinamo igra drugo pretkolo Lige prvaka protiv švicarskog Thuna. Prva utakmica na rasporedu je u utorak, 21. srpnja, a uzvrat na Maksimiru tjedan dana kasnije - 28. srpnja. Obje utakmice počinju u 20 sati i ekskluzivno ih gledajte na glavnom kanalu RTL-a i platformi VOYO. Tekstualni prijenos obje utakmice pratite na portalu Net.hr.