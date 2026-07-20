Posjetili smo regatu koja povezuje četiri države: 'Neusporedivo s bilo čim'

U DVA TJEDNA 500 KILOMETARA /

U tijeku je Međunarodna veslačka regata Mura-Drava-Dunav, a kajakaši i kanuisti veslaju s ciljem promocije ljepote krajolika, aktivnog turizma i očuvanja biosfere rijeka.

Regata je krenula 10. srpnja u Austriji, a veslači planiraju 23. srpnja stići na ušće Drave u Dunav kako bi se pridružili Međunarodnoj dunavskoj regati koja ide od Njemačke do Rumunjske.

Da bi to uspjeli u 14 dana trebaju prijeći 500 kilometara, a potporu i okrjepu dobivaju u mjestima uz rijeku kojima prolaze.

"Na rijeci je zanimljivo, znatan je napor, ali nismo mi početnici, nitko od nas, nego svi smo ljudi koji smo iskusni i koji imamo velike žuljeve na rukama od vesla, ali pomaže nam upravo mir koji postoji na rijeci", kaže Vlado Obad, sudionik regate.

"Neusporedivo s bilo čim, zaista voda, priroda, šuma, ptice, pješčani sprudovi, dobra ekipa, izuzetno, stvarno izuzetno", kaže Damir Martinović.

"Dočekali smo naše prijatelje, osigurali smo im hranu i pitku vodu, naravno sve ono što je potrebno da se malo i okrijepe", rekao je Dominik Cerić (HDZ), načelnik Općine Podravska Moslavina.

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