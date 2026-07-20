Dvije tragedije potresle Zagreb: Vatrogasac upozorava na problem s klima uređajima

Dvije tragedije u samo jednom danu potresle su Zagreb. U dva odvojena požara život su izgubile dvije osobe, a vatrogasci upozoravaju da se mnoge ovakve nesreće mogu spriječiti.

Sinoć u 21 sat i 7 minuta stigao je poziv vatrogascima. Dojava o požaru kuće na Voltinom. Jedna osoba smrtno je stradala. Na teren je izašlo 12 vatrogasaca s 3 vozila.

"Dolaskom na mjesto intervencije dečki su ustanovili da ipak nije riječ o požaru krovišta, nego je požar u prizemlju u kojem je život nažalost izgubila jedna ženska osoba", rekao je Tomislav Resman, zamjenik zapovjednika JVP Zagreb.

U rano jutro istoga dana pristigla je dojava o požaru u stambenoj zgradi naselja Borovje. Na teren je stiglo šest vatrogasnih vozila i 20 vatrogasaca. Spašene su dvije osobe, dok je 60-godišnji vlasnik stana smrtno stradao.

Stanari zgrade, kaže Goran Žanko iz Zagreba, nisu paničarili. "Bez panike su izašli. Uspjeli smo ustanoviti tko u zgradi jest, tko nije, na brzinu uz pomoć vatrogasaca i nas samih".

Očevid je u tijeku. Dok se utvrđuju detalji požara, ono što je sigurno da je ovaj požar odnio još jedan ljudski život.

Najčešći uzroci požara

Iz Javne vatrogasne postrojbe Zagreb upozoravaju da su nepažnja i neispravne električne instalacije među najčešćim uzrocima požara. Posebno ističu da tijekom ljeta bilježe sve više intervencija zbog zapaljenja klima-uređaja.

"Ljeto je specifično iz razloga što imamo popriličan broj požara klima uređaja. Naime, problem je vjerojatno što ti klima uređaji rade neprekidno, neki su stari, nisu održavani. Ta razlika u postizanju željene temperature je velika, dolaziido pregrijavanja, a nakon toga i do samin požara klima uređaja", upozorava Tomislav Resman.

Uzrok oba požara još se utvrđuje, no poruka nakon dvije tragedije u jednom danu je jasna. "Sigurnost je iznad nas. Ako zaboravite što trebate napravit već ste povećali vjerojatnost da će biti tragičnih posljedica", kaže Goran Žanko

Dok se čeka odgovor na pitanje što je izazvalo oba požara, dvije obitelji već se suočavaju s teškim gubitkom.