Tragedija u Zagrebu: U požaru kuće smrtno stradala jedna osoba

Jedna osoba smrtno je stradala u požaru kuće koji je večeras izbio na području Voltinog u Zagrebu. Vatrogasna vozila pod rotacijom projurila su Krapinskom ulicom prema mjestu intervencije oko 21 sat.

Vatrogasci su na teren izašli nakon dojave susjeda koji je primijetio da se dimi iz krovišta kuće preko puta, piše 24sata. Ubrzo su požar stavili pod kontrolom i ugasili ga, no unatoč brzoj intervenciji jedna je osoba izgubila život.

Za sada nisu poznati uzrok izbijanja požara ni identitet stradale osobe. Slijedi policijski očevid kojim će se utvrditi uzrok požara i sve okolnosti ove tragične nesreće.