FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SUSJED PRIMIJETIO DIM /

Tragedija u Zagrebu: U požaru kuće smrtno stradala jedna osoba

Tragedija u Zagrebu: U požaru kuće smrtno stradala jedna osoba
×
Foto: Ilustracija Borna Jakšić/PIXSELL

Vatrogasci su na teren izašli nakon dojave susjeda koji je primijetio da se dimi iz krovišta kuće preko puta

19.7.2026.
22:59
danas.hr
Ilustracija Borna Jakšić/PIXSELL
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Jedna osoba smrtno je stradala u požaru kuće koji je večeras izbio na području Voltinog u Zagrebu. Vatrogasna vozila pod rotacijom projurila su Krapinskom ulicom prema mjestu intervencije oko 21 sat. 

Vatrogasci su na teren izašli nakon dojave susjeda koji je primijetio da se dimi iz krovišta kuće preko puta, piše 24sata. Ubrzo su požar stavili pod kontrolom i ugasili ga, no unatoč brzoj intervenciji jedna je osoba izgubila život.

Za sada nisu poznati uzrok izbijanja požara ni identitet stradale osobe. Slijedi policijski očevid kojim će se utvrditi uzrok požara i sve okolnosti ove tragične nesreće.

PožarVoltinoVatrogasci
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike