Umrla mlada hrvatska vatrogaskinja: 'Mirno spavaj, draga naša'

Vatrogasnu zajednicu pogodila je tužna vijest o smrti mlade vatrogaskinje od koje su se kolege iz DVD-a Krašić oprostile dirljivom objavom na društvenim mrežama.

Kolege su se emotivnom porukom oprostile od djevojke koja je, napisali su, svojom dobrotom i nesebičnošću ostavila neizbrisiv trag.

'S neizmjernom tugom i boli opraštamo se od naše mlade kolegice. Iako je njezin životni i vatrogasni put prekinut prerano, trag koji je ostavila u našoj postrojbi je neizbrisiv. Njezina plemenitost, nesebičnost i spremnost da pomogne drugima ostat će trajna inspiracija svima nama. Obitelji izražavamo najdublju sućut.

Mirno spavaj, draga naša. Vatrogasci ne umiru, oni odlaze na vječnu stražu', napisali su u objavi.

Njihova objava izazvala je veliki broj reakcija. Prijatelji, građani i pripadnici vatrogasnih društava ostavljaju poruke podrške i sućuti obitelji, prisjećajući se djevojke kao vedre, plemenite i uvijek spremne pomoći drugima.