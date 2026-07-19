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'OSTAVILA JE NEIZBRISIV TRAG' /

Umrla mlada hrvatska vatrogaskinja: 'Mirno spavaj, draga naša'

Umrla mlada hrvatska vatrogaskinja: 'Mirno spavaj, draga naša'
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Foto: DVD Krašić

Prijatelji, građani i pripadnici vatrogasnih društava ostavljaju poruke podrške i sućuti obitelji, prisjećajući se djevojke kao vedre i plemenite

19.7.2026.
12:25
danas.hr
DVD Krašić
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Vatrogasnu zajednicu pogodila je tužna vijest o smrti mlade vatrogaskinje od koje su se kolege iz DVD-a Krašić oprostile dirljivom objavom na društvenim mrežama.

Kolege su se emotivnom porukom oprostile od djevojke koja je, napisali su, svojom dobrotom i nesebičnošću ostavila neizbrisiv trag.

'S neizmjernom tugom i boli opraštamo se od naše mlade kolegice. Iako je njezin životni i vatrogasni put prekinut prerano, trag koji je ostavila u našoj postrojbi je neizbrisiv. Njezina plemenitost, nesebičnost i spremnost da pomogne drugima ostat će trajna inspiracija svima nama. Obitelji izražavamo najdublju sućut.

Mirno spavaj, draga naša. Vatrogasci ne umiru, oni odlaze na vječnu stražu', napisali su u objavi.

Njihova objava izazvala je veliki broj reakcija. Prijatelji, građani i pripadnici vatrogasnih društava ostavljaju poruke podrške i sućuti obitelji, prisjećajući se djevojke kao vedre, plemenite i uvijek spremne pomoći drugima.

DvdKrašićVatrogasci
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