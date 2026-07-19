U nesreći na A1 poginula je djevojka (18): Vozila bez vozačke dozvole, policija objavila detalje

Zagrebačka policija objavila je detalje prometne nesreće u kojoj je u subotu poginula 18-godišnja djevojka.

Izvijestili su kako je u subotu oko 9 sati na autocesti A1, između 18. i 19. kilometra, 18-godišnjakinja bez položenog vozačkog ispita upravljala osobnim automobilom marke BMW zagrebačkih registarskih oznaka. Kretala se lijevom prometnom trakom južnog kolnika, na dionici prometnog čvora Jastrebarsko – Donja Zdenčina u smjeru sjeveroistoka.

Djevojka nije držala potreban razmak, zbog čega je, u izbjegavanju izravnog naleta na vozilo ispred sebe, skrenula ulijevo te prednjim dijelom naletjela na stražnji dio osobnog automobila marke Opel Astra mađarskih registarskih oznaka. Tim je vozilom upravljao 56-godišnji državljanin Mađarske, a kretao se istom prometnom trakom u istom smjeru, ispred BMW-a, navode iz policije.

Uslijed naleta njezin je automobil odbačen na travnatu površinu, gdje je naletio na zaštitnu ogradu i dva stabla te se zaustavio.

Djevojka je na mjestu događaja smrtno stradala, a njezino je tijelo prevezeno u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu.