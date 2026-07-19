FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ZABILA SE U STABLO /

U nesreći na A1 poginula je djevojka (18): Vozila bez vozačke dozvole, policija objavila detalje

U nesreći na A1 poginula je djevojka (18): Vozila bez vozačke dozvole, policija objavila detalje
×
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL/Ilustracija

Uslijed naleta njezin je automobil odbačen na travnatu površinu, gdje je naletio na zaštitnu ogradu i dva stabla te se zaustavio

19.7.2026.
11:17
danas.hr
Josip Mikacic/PIXSELL/Ilustracija
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Zagrebačka policija objavila je detalje prometne nesreće u kojoj je u subotu poginula 18-godišnja djevojka.

Izvijestili su kako je u subotu oko 9 sati na autocesti A1, između 18. i 19. kilometra, 18-godišnjakinja bez položenog vozačkog ispita upravljala osobnim automobilom marke BMW zagrebačkih registarskih oznaka. Kretala se lijevom prometnom trakom južnog kolnika, na dionici prometnog čvora Jastrebarsko – Donja Zdenčina u smjeru sjeveroistoka.

Djevojka nije držala potreban razmak, zbog čega je, u izbjegavanju izravnog naleta na vozilo ispred sebe, skrenula ulijevo te prednjim dijelom naletjela na stražnji dio osobnog automobila marke Opel Astra mađarskih registarskih oznaka. Tim je vozilom upravljao 56-godišnji državljanin Mađarske, a kretao se istom prometnom trakom u istom smjeru, ispred BMW-a, navode iz policije.

Uslijed naleta njezin je automobil odbačen na travnatu površinu, gdje je naletio na zaštitnu ogradu i dva stabla te se zaustavio.

Djevojka je na mjestu događaja smrtno stradala, a njezino je tijelo prevezeno u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu.

Prometna NesrećaA1Autocesta A1Vožnja Bez Vozačke Dozvole
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike