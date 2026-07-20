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'NE PONOVILO SE' /

Hrvati sasuli paljbu, nisu štedjeli riječi: 'Najveća lakrdija u povijesti!'

Donosimo neke od odgovora iz naše rubrike 'Pitamo vas'

20.7.2026.
17:22
RTL Danas
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Španjolska je ponovno na vrhu svijeta! Furija je jednim golom pobijedila Argentinu i osvojila naslov svjetskih nogometnih prvaka drugi put u svojoj povijesti.

Taj trenutak čekali su milijuni Španjolaca. Slavilo se u New Yorku, gdje se igralo finale, ali i u svim gradovima Španjolske, te diljem svijeta. Do pobjede su došli u produžecima, a tijekom dana svjetski prvaci vratili su se kući. 

Finale je ušlo u povijest i po prvom glazbenom showu, koji je održan u poluvremenu. Nastupali su Madonna, Shakira, BTS i Justin Bieber.

Donosimo vaše odgovore 

U našoj stalnoj rubrici "Pitamo vas" pitali smo vas po čemu ćete pamtiti ovo Svjetsko prvenstvo. Sada donosimo neke od odgovora. 

"Odvratno VAR suđenje, namještanja, kasne utakmice, navijači očajni, atmosfera užasna, najgore SP ikad... Ne ponovilo se!", žestoko je napisala Gabrijela

Dorijan tvrdi: "Jedni mogu sve, a drugima se nisu dopuštali ni poštena igra ni pošteno suđenje. Ovo Svjetsko prvenstvo je najveća lakrdija u povijesti nogometa."

Na sličnom je tragu i Alen koji navodi: "Po tome što je regularnost nogometne igre dovedena u pitanje."

"Nastojat ću ga ne zapamtiti", poručuje Dijana, dok se Tea prisjetila naše utakmice s Portugalom i napisala "po Matanovićevoj kosi". 

Više komentara pogledajte na našem Facebook profilu. 

Svjetsko Prvenstvo 2026.Sp 2026.FifaPitamo Vas
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