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Nećete vjerovati što je Cucurella obećao ako Španjolska osvoji SP: Sada mora ispuniti riječ

Nećete vjerovati što je Cucurella obećao ako Španjolska osvoji SP: Sada mora ispuniti riječ
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Foto: Bernd Feil/M.i.S./imago sportfotodienst/Profimedia

Cucurella je već zatražio preporuke

20.7.2026.
10:47
Sportski.net
Bernd Feil/M.i.S./imago sportfotodienst/Profimedia
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Španjolska je po drugi put u povijesti osvojila naslov svjetskog prvaka, a nakon velikog slavlja reprezentativci su počeli otkrivati obećanja koja su dali prije turnira.

Najviše pažnje privukao je Marc Cucurella, koji je obećao da će tetovirati lice izbornika Luisa de la Fuentea. "Moram još odlučiti gdje će biti tetovaža, ali sigurno će biti na vidljivom mjestu", rekao je branič nakon finala.

Cucurella je već zatražio preporuke za dobrog tattoo majstora, pa nije isključeno da se s novom tetovažom pojavi na proslavi naslova u Madridu.

Ipak, navijači su se prisjetili i njegova starijeg obećanja koje baš i ne žele vidjeti. Cucurella je ranije izjavio da će se povući iz reprezentacije ako osvoji Europsko i Svjetsko prvenstvo, no čini se da zasad nema namjeru napustiti "La Furiju".

Marc CucurellaŠpanjolskaSvjetsko Prvenstvo 2026.
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