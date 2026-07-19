Vatrena crnka koja je osvojila španjolsku zvijezdu: Ova ljepotica supruga je Marca Cucurelle

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Slavni i poznati su stigli na finale SP-a: Tu je Davor Šuker, a svi su gledali u Lindsey Vonn
Claudia Rodríguez (27) supruga je španjolskog nogometaša Marca Cucurelle (27) i njegova najveća podrška izvan terena. Par je zajedno godinama, imaju troje djece, a tijekom velikih nogometnih natjecanja često privlače pozornost svojim obiteljskim fotografijama i zajedničkim slavljima. Iako izbjegava medijsku pažnju, Claudia je postala jedno od najprepoznatljivijih lica među partnericama nogometaša.