Vatrena crnka koja je osvojila španjolsku zvijezdu: Ova ljepotica supruga je Marca Cucurelle

Claudia Rodríguez (27) supruga je španjolskog nogometaša Marca Cucurelle (27) i njegova najveća podrška izvan terena. Par je zajedno godinama, imaju troje djece, a tijekom velikih nogometnih natjecanja često privlače pozornost svojim obiteljskim fotografijama i zajedničkim slavljima. Iako izbjegava medijsku pažnju, Claudia je postala jedno od najprepoznatljivijih lica među partnericama nogometaša.