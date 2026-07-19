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ZANOSNA CLAUDIA /

Vatrena crnka koja je osvojila španjolsku zvijezdu: Ova ljepotica supruga je Marca Cucurelle

Vatrena crnka koja je osvojila španjolsku zvijezdu: Ova ljepotica supruga je Marca Cucurelle
Foto: José Oliva/Zuma Press/Profimedia
Dok je španjolski reprezentativac Marc Cucurella poznat po svojoj prepoznatljivoj kovrčavoj kosi i borbenosti na terenu, njegov privatni život jednako privlači pažnju navijača. Posebno zanimanje izaziva njegova dugogodišnja partnerica i supruga Claudia Rodríguez, koja je godinama uz njega u svim važnim trenucima njegove karijere.
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Claudia Rodríguez (27) supruga je španjolskog nogometaša Marca Cucurelle (27) i njegova najveća podrška izvan terena. Par je zajedno godinama, imaju troje djece, a tijekom velikih nogometnih natjecanja često privlače pozornost svojim obiteljskim fotografijama i zajedničkim slavljima. Iako izbjegava medijsku pažnju, Claudia je postala jedno od najprepoznatljivijih lica među partnericama nogometaša.

19.7.2026.
20:36
Hot.hr
Guerin Charles/ABACA/Abaca Press/Profimedia
Marc CucurellaWag-sicaFinale Svjetskog Nogometnog PrvenstvaSp 2026Svjetsko Prvenstvo 2026.
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