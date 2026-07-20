Opet kaos na cestama, prema moru 'gmižu' kolone: 'Ljudi su izašli iz auta, stojimo'

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GUŽVE I PONEDJELJKOM /

Iz Hrvatskog autokluba u ponedjeljak su izvijestili o gužvama na hrvatskim autocestama. Na A1 Zagreb-Split-Dubrovnik pojačan je promet u smjeru mora. Između čvora Lučko i Karlovca vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje.

"Pojačan je priljev vozila prema naplatnim postajama Lučko u smjeru mora: vozi se usporeno od čvora Kosnica (A3), a iz smjera Jankomira kolona je duga oko 4 kilometra", navode iz HAK-a.

Situaciju na cestama otežala je i prometna nesreća koja se dogodila na 26. kilometru između čvorova Karlovac i Jastrebarsko u smjeru Zagreba, vozi se usporeno.

Foto: net.hr

Velika gužva u smjeru mora

O gužvama prema moru najbolje svjedoče snimke koje nam je poslala čitateljica. Velika je gužva prema Karlovu. Ljudi su izišli iz auta. Stojimo", navodi čitateljica Net.hr-a.

U video prilogu pogledajte situaciju zabilježenu kod naplatnih postaja u Lučkom.