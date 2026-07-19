Kilometarske gužve prema moru, nesreća na A1 stvorila čep: Na Bajakovu kolona 10 km

Promet je pojačan na svim važnijim pravcima u smjeru mora, u priobalju te na većini graničnih prijelaza. Zastoji i kolone mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa te na autocestama u zonama naplata, odmorišta i tunela. Iz Hrvatskog autokluba (HAK) vozače upozoravaju na mjestimice mokre i skliske kolnike.

Povećana je gustoća prometa između naplate Lučko i čvora Zadar istok u smjeru Dubrovnik. Zbog prometne nesreće na 40. kilometru A1 između čvorova ﻿Karlovac i Novigrad ﻿u smjeru Dubrovnika vozi se u dvije prometnom trakom uz ograničenje brzine od 60 kilometara na sat. Kolona je duga oko četiri kilometara.

Kod odmorišta Modruš na A1 je pas, stoga je ograničenje brzine 80 kilometara na sat.

Na Bajakovu kolona duga 10 kilometara

Zbog pojačanog prometa na naplatnoj postaji Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko četiri kilometra dok je na graničnom prijelazu Bajakovo kolona duga oko 10 kilometara.

Foto: HAK

Na državnoj cesti DC1 vozi se usporeno u zoni radova između Gračaca i Knina kod Otrića.

Na Krčkom mostu povećana je gustuća prometa u oba smjera.