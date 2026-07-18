Krenule gužve, stvaraju se kilometarske kolone, evo gdje je najgore
Donosimo vam sve najnovije informacije o prohodnosti cesta te izvanrednih prometnih događanja
Pred nama je novi udarni turistički vikend i već se od ranog jutra stvaraju kolone. Promet je pojačan na svim važnijim cestovnim pravcima u smjeru juga. HAK upozorava vozače na pojačan oprez i održavanje sigurnosnog razmaka između vozila.
Portal Net.hr donosit će vam sve najnovije informacije o prohodnosti cesta te izvanrednih prometnih događanja.
Tijek događanja:
Prohodnost cesta u 7.46 sati
7.46 - Izvanredni prometni događaji:
- A1 Zagreb-Split-Dubrovnik:
- na naplatama Lučko i Demerje u smjeru Zagreba nema dužih čekanja
- između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru Dubrovnika vozi se u kolonama u pokretu s mogućim kratkotrajnim zastojima
- A2 Zagreb-Macelj:
- na naplatnoj postaji Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 6 km (proteže se u Sloveniju)
- kolona u zoni radova između čvorova Trakošćan i Đurmanec u smjeru Zagreba duga je oko 3 km
- zbog povećanog priljeva vozila zabranjen je promet za teretna vozila i autobuse između čvorova Krapina i Đurmanec u oba smjera
- A3 Bregana-Lipovac:
- na zagrebačkoj obilaznici kolona na prilazu naplati Lučko iz smjera Buzina u smjeru mora duga je oko 8 km, a iz smjera Zagreb zapad oko 2 km
- Državna cesta DC1:
- vozi se usporeno u zoni radova između Gračaca i Knina kod Otrića
Prohodnost cesta u 7.15 sati
7.15 - Izvanredni prometni događaji:
- A1 Zagreb-Split-Dubrovnik:
- na naplatama Lučko i Demerje u smjeru Zagreba nema dužih čekanja
- A2 Zagreb-Macelj:
- na naplatnoj postaji Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 6 km (proteže se u Sloveniju)
- kolona u zoni radova između čvorova Trakošćan i Đurmanec u smjeru Zagreba duga je oko 3 km
- A3 Bregana-Lipovac:
- kolona na prilazu naplati Lučko iz smjera Buzina u smjeru mora duga je oko 6 km, a iz smjera Zagreb zapad oko 2 km
- A7 Rupa-Križišće:
- prometna nesreća na čvoru Sveti Kuzam u smjeru Rupe, vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine 60 km/h
- Državna cesta DC1:
- vozi se usporeno u zoni radova između Gračaca i Knina kod Otrića