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UDARNI TURISTIČKI VIKEND /

Krenule gužve, stvaraju se kilometarske kolone, evo gdje je najgore

Krenule gužve, stvaraju se kilometarske kolone, evo gdje je najgore
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Foto: HAK

Donosimo vam sve najnovije informacije o prohodnosti cesta te izvanrednih prometnih događanja

18.7.2026.
7:19
danas.hr
HAK
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Pred nama je novi udarni turistički vikend i već se od ranog jutra stvaraju kolone. Promet je pojačan na svim važnijim cestovnim pravcima u smjeru juga. HAK upozorava vozače na pojačan oprez i održavanje sigurnosnog razmaka između vozila.

Portal Net.hr donosit će vam sve najnovije informacije o prohodnosti cesta te izvanrednih prometnih događanja. 

Tijek događanja:

Prohodnost cesta u 7.46 sati

7.46 - Izvanredni prometni događaji:

  • A1 Zagreb-Split-Dubrovnik:

﻿﻿- na naplatama Lučko i Demerje u smjeru Zagreba nema dužih čekanja

- između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru Dubrovnika vozi se u kolonama u pokretu s mogućim kratkotrajnim zastojima﻿

  • ﻿A2 Zagreb-Macelj:

- na naplatnoj postaji Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 6 km (proteže se u Sloveniju)

- ﻿kolona u zoni radova između čvorova Trakošćan i Đurmanec u smjeru Zagreba duga je oko 3 km﻿

- zbog povećanog priljeva vozila zabranjen je promet za teretna vozila i autobuse između čvorova Krapina i Đurmanec u oba smjera﻿

  • A3 Bregana-Lipovac:

- na zagrebačkoj obilaznici ﻿﻿kolona na prilazu naplati Lučko iz smjera Buzina u ﻿smjeru mora duga je oko 8 km, a iz smjera Zagreb zapad oko 2 km

  • ﻿Državna cesta DC1:

- vozi se usporeno u zoni rado﻿va između Gračaca i Knina kod Otrića

Prohodnost cesta u 7.15 sati

7.15 - Izvanredni prometni događaji:

  • A1 Zagreb-Split-Dubrovnik:

﻿﻿- na naplatama Lučko i Demerje u smjeru Zagreba nema dužih čekanja

  • ﻿A2 Zagreb-Macelj:

- na naplatnoj postaji Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 6 km (proteže se u Sloveniju)

﻿- kolona u zoni radova između čvorova Trakošćan i Đurmanec u smjeru Zagreba duga je oko 3 km﻿

  • A3 Bregana-Lipovac:

- ﻿kolona na prilazu naplati Lučko iz smjera Buzina u ﻿smjeru mora duga je oko 6 km, a iz smjera Zagreb zapad oko 2 km

Krenule gužve, stvaraju se kilometarske kolone, evo gdje je najgore
Foto: hak

  • A7 Rupa-Križišće:

- prometna nesreća na čvoru Sveti Kuzam u smjeru Rupe, vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine 60 km/h

  • ﻿Državna cesta DC1:

- vozi se usporeno u zoni rado﻿va između Gračaca i Knina kod Otrića

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