Amerikanci za susret Argentine i Engleske poslali jake policijske snage na ulice Atlante

VISOKORIZIČNA UTAKMICA /

Sutra nas čeka drugi polufinalni okršaj, ali ne bilo kakav. Argentina i Engleska igrat će novi klasik, a ove utakmice često su kroz povijest bile više od nogometa. Od Maradonine 'Božje ruke' preko izjave 'osveta za Falklande' do crvenog kartona za Davida Beckhama 1998. godine, gotovo je svaka njihova utakmica posebna. Američki organizatori ovu su utakmicu prozvali visokorizičnom pa su na ulicama Atlante pojačane policijske snage.