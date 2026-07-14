Ivan Bebek bit će prisutan i na velikom polufinalu SP-a u novoj ulozi

U utorak u 21 sat po našem vremenu Francuska i Španjolska će u europskom klasiku odlučiti o prvom finalistu Svjetskog prvenstva 2026. u Dallasu.

Na stadionu će biti prisutan i hrvatski sudac Ivan Bebek koji će u polufinalnom meču obnašati ulogu rezervnog VAR suca na stadionu. To je nova uloga koja je uvedena od četvrtfinala. Do tada su VAR i AVAR suci bili u glavnoj VAR sobi u Dallasu, a od četvrtfinalu je FIFA uvela i VAR i AVAR suca na stadionu.

Cilj je ove mjere osigurati nastavak rada VAR sustava čak i u slučaju da neočekivani problem utječe na glavni rad VAR-a ili na prostoriju za videooperacije, smještenu u Međunarodnom centru za emitiranje u Dallasu. Ivan Bebek tako će uživati u utakmici uživo na stadionu AT&T i mala je vjerojatnost da će biti aktiviran i da će zatrebati njegov rad.

Glavni sudac utakmice Francuske i Španjolske bit će Ivan Barton iz Salvadora koji je do sada odlično sudio na prvenstvu, a postao je i viralan kada je u utakmici drugog kola grupne faze između Paragvaja i Turske dao crveni karton Miguelu Almironu zbog stavljanja ruke na usta prilikom rasprave s turskim igračima.