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Ivan Bebek bit će prisutan i na velikom polufinalu SP-a u novoj ulozi

Ivan Bebek bit će prisutan i na velikom polufinalu SP-a u novoj ulozi
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Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

To je nova uloga koja je uvedena od četvrtfinala

14.7.2026.
19:24
Sportski.net
Hrvoje Jelavic/PIXSELL
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U utorak u 21 sat po našem vremenu Francuska i Španjolska će u europskom klasiku odlučiti o prvom finalistu Svjetskog prvenstva 2026. u Dallasu.

Na stadionu će biti prisutan i hrvatski sudac Ivan Bebek koji će u polufinalnom meču obnašati ulogu rezervnog VAR suca na stadionu. To je nova uloga koja je uvedena od četvrtfinala. Do tada su VAR i AVAR suci bili u glavnoj VAR sobi u Dallasu, a od četvrtfinalu je FIFA uvela i VAR i AVAR suca na stadionu. 

Cilj je ove mjere osigurati nastavak rada VAR sustava čak i u slučaju da neočekivani problem utječe na glavni rad VAR-a ili na prostoriju za videooperacije, smještenu u Međunarodnom centru za emitiranje u Dallasu. Ivan Bebek tako će uživati u utakmici uživo na stadionu AT&T i mala je vjerojatnost da će biti aktiviran i da će zatrebati njegov rad. 

Glavni sudac utakmice Francuske i Španjolske bit će Ivan Barton iz Salvadora koji je do sada odlično sudio na prvenstvu, a postao je i viralan kada je u utakmici drugog kola grupne faze između Paragvaja i Turske dao crveni karton Miguelu Almironu zbog stavljanja ruke na usta prilikom rasprave s turskim igračima.

Svjetsko Prvenstvo 2026.PolufinaleIvan BebekFrancuska Nogometna Reprezentacijašpanjolska Nogometna ReprezentacijaVar
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