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SVE ZBOG CRVENOG /

Balogun priznao da je Trumpov poziv Infantinu unervozio američku momčad

Balogun priznao da je Trumpov poziv Infantinu unervozio američku momčad
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Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Balogun i njegova momčad se nisu iskazali i Belgija je prošla u četvrtfinale

14.7.2026.
18:50
Sportski.net
AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia
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Folarin Balogun obilježio je Svjetsko prvenstvo 2026. na način na koji nije htio. Podsjetimo, našao se u sred skandala nakon što je poništena njegova suspenzija zbog crvenog kartona kako bi mogao zaigrati u utakmici osmine finala Svjetskog prvenstva protiv Belgije.

Balogun je bio suspendiran jer je zaradio izravan crveni karton u utakmici protiv BiH u šesnaestini finala, no nakon intervencije američkog predsjednika Donalda Trumpa i poziva Gianniju Infantinu ta je suspenzija odgođena, na zgražanje čitavog nogometnog svijeta. U utakmici protiv Belgije, Balogun i njegova momčad se nisu iskazali i Belgija je prošla u četvrtfinale.

Balogun je gostujući u CBS Morning emisiji rekao je da je znao kako će odluka izazvati puno kontroverzi i nepovoljno utjecati na ekipu. "Gotovo sam mogao primijetiti određenu nervozu kod svojih suigrača jer je riječ o nečemu uistinu jedinstvenom. Ipak, kako se utakmica približavala, nastojao sam se jednostavno usredotočiti najbolje što mogu", rekao je američki napadač.

"Nekako smo prešli preko one početne objave da se vraćam u momčad”, rekao je Balogun. "Mislim da ste svakako vidjeli da je utakmica protiv Belgije bila teška, a to može donekle zasjeniti pitanje jesmo li bili fokusirani ili ne. No... znam da smo u utakmicu ušli potpuno koncentrirani.”

Balogun je rekao i kako smatra da nit trebao dobiti crveni proti BiH. "Bio sam u šoku kad sam vidio crveni. Kad nešto nije namjerno... to nikad ne bi trebalo rezultirati crvenim kartonom”, rekao je Balogun. "Bila je to jednostavno nesretna situacija i mislim da nam je to stvorilo puno veći pritisak nego što nam je bio potreban.”

Svjetsko Prvenstvo 2026.Folarin BalogunAmerička Nogometna Reprezentacija
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