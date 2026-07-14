FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
KULTURA I NOGOMET /

Gdje su ih samo skupili? Evo tko će nastupiti na zatvaranju SP-a: FIFA najavila i iznenađenja

Gdje su ih samo skupili? Evo tko će nastupiti na zatvaranju SP-a: FIFA najavila i iznenađenja
×
Foto: Sasa Miljevic /PIXSELL

U narednim danima će biti predstavljeni dodatni izvođači i posebni gosti

14.7.2026.
19:07
Hina
Sasa Miljevic /PIXSELL
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Međunarodna nogometna federacija (FIFA) objavila je da će se ceremonija zatvaranja Svjetskog prvenstva 2026. održati u nedjelju, 19. srpnja, uoči finalne utakmice na stadionu u New Yorku.

U programu će nastupiti talijanska pjevačica Laura Pausini, britanski pjevač Robbie Williams, američka pjevačica Nicole Scherzinger i internetska zvijezda 'IShowSpeed', dok će se publici obratiti i holivudski glumac Tom Cruise.

Američka pjevačica i glumica Jennifer Hudson, dobitnica nagrada Emmy, Grammy, Oscar i Tony, izvest će himnu Sjedinjenih Američkih Država prije početka finalne utakmice.

FIFA je izjavila da će ceremonija biti posvećena putovanju svih 48 nacionalnih momčadi kroz tri zemlje domaćina, Sjedinjene Američke Države, Kanadu i Meksiko, te 16 gradova domaćina, uz kombinaciju glazbe, kulture i nogometa. Program organizira produkcijska kuća "Balic Wonder Studio", a FIFA je najavila da će u narednim danima biti predstavljeni dodatni izvođači i posebni gosti.

„Ceremonija zatvaranja zaokružit će priču o ovom povijesnom Svjetskom prvenstvu kroz glazbu, kulturu i nogomet, prije nego što dugo očekivano finale počne odlučivati ​​o novom svjetskom prvaku“, rekao je direktor operacija Svjetskog prvenstva Heimo Shirgi.

Ceremonija će započeti u 13:30 sati po lokalnom vremenu, 90 minuta prije početka finala, a vrata stadiona otvaraju se četiri sata prije utakmice. Organizatori su pozvali navijače da dođu rano kako bi sudjelovali u popratnom programu i zabavi prije finala.

Sp 2026.Svjetsko Prvenstvo 2026.FinaleShow
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike