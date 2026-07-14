Gdje su ih samo skupili? Evo tko će nastupiti na zatvaranju SP-a: FIFA najavila i iznenađenja

Međunarodna nogometna federacija (FIFA) objavila je da će se ceremonija zatvaranja Svjetskog prvenstva 2026. održati u nedjelju, 19. srpnja, uoči finalne utakmice na stadionu u New Yorku.

U programu će nastupiti talijanska pjevačica Laura Pausini, britanski pjevač Robbie Williams, američka pjevačica Nicole Scherzinger i internetska zvijezda 'IShowSpeed', dok će se publici obratiti i holivudski glumac Tom Cruise.

Američka pjevačica i glumica Jennifer Hudson, dobitnica nagrada Emmy, Grammy, Oscar i Tony, izvest će himnu Sjedinjenih Američkih Država prije početka finalne utakmice.

FIFA je izjavila da će ceremonija biti posvećena putovanju svih 48 nacionalnih momčadi kroz tri zemlje domaćina, Sjedinjene Američke Države, Kanadu i Meksiko, te 16 gradova domaćina, uz kombinaciju glazbe, kulture i nogometa. Program organizira produkcijska kuća "Balic Wonder Studio", a FIFA je najavila da će u narednim danima biti predstavljeni dodatni izvođači i posebni gosti.

„Ceremonija zatvaranja zaokružit će priču o ovom povijesnom Svjetskom prvenstvu kroz glazbu, kulturu i nogomet, prije nego što dugo očekivano finale počne odlučivati ​​o novom svjetskom prvaku“, rekao je direktor operacija Svjetskog prvenstva Heimo Shirgi.

Ceremonija će započeti u 13:30 sati po lokalnom vremenu, 90 minuta prije početka finala, a vrata stadiona otvaraju se četiri sata prije utakmice. Organizatori su pozvali navijače da dođu rano kako bi sudjelovali u popratnom programu i zabavi prije finala.