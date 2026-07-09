FIFA mu vjeruje: Bebek dobio ulogu u najvažnijem susretu do sada

Ivan Bebek čovjek je od velikog FIFA-inog povjerenja kada je VAR soba u pitanju. Svjetsko prvenstvo ušlo je u završnu fazu, a Bebek i dalje ima puno posla.

FIFA ga je delegirala i za utakmicu četvrtfinala između Španjolske i Belgije. Ivan Bebek bit će pomoćni VAR sudac (AVAR). Glavni sudac u VAR sobi bit će Jarred Gillett, Australac koji sudi u Engleskom nogometnom savezu, dok će drugi pomoćni VAR sudac biti Amerikanac Joe Dickerson.

Glavna sudačka postava na toj utakmici bit će Engleska. Michael Oliver će suditi utakmicu i to će mu biti sedma utakmica na svjetskim prvenstvima što je rekord među engleskim sucima. Koliko god dobro odsudi ovu utakmicu, šansa da sudi finale mu je jako tanka.

Naime, u istom dijelu ždrijeba su Engleska i Argentina i ako ijedna od te dvije momčadi završi u finalu, Oliver neće moći suditi finale. Engleskoj ne može suditi iz očitih razloga, a Argentini također ne smiju suditi engleski suci. Razlozi su politički, a to je spor oko Falklandskog otočja između Ujedinjenog Kraljevstva i Argentine.