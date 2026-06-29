Hrvatskom sucu FIFA dodijelila već osmu utakmicu na ovom prvenstvu

Hrvatski sudac Ivan Bebek suditi će na svojoj osmoj utakmici na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu.

Bebek (49) je na prvenstvo došao kao VAR sudac, a nakon utakmice Senegala i Iraka gdje je ispravio grešku Anthonyja Taylora suditi će i na utakmici Brazila i Japana. Na toj će utakmici Bebek biti pomoćni VAR sudac (AVAR), a biti će mu to već osma utakmica koju sudi na ovom prvenstvu.

Velika je to čast za Riječanina koji je prvi hrvatski sudac na Svjetskom prvenstvo još od 1982.

Sudačka ekipa za utakmicu u Japana i Brazila.

Glavni sudac: Maurizio Mariani (Italija)

Prvi pomoćni sudac: Daniele Bindoni (Italija)

Drugi pomoćni sudac: Alberto Tegoni (Italija)

Četvrti sudac: Sandro Schärer (Švicarska)

Rezervni pomoćni sudac: Stéphane De Almeida (Švicarska)

VAR: Marco Di Bello (Italija)

AVAR: Ivan Bebek (Hrvatska)

VAR podrška: Joe Dickerson (SAD)