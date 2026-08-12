Pogledajte kolika je to plantaža: Ogromni zasadi kanabisa otkriveni u Hercegovini

Federalna uprava policije provodi opsežnu operativnu akciju na području Drežnice u BiH u sklopu koje se pretražuje više lokacija na kojima su, prema dosadašnjim saznanjima, pronađene plantaže kanabisa, piše klix.ba

Akciju provode policijski službenici Federalne uprave policije pod nadzorom Kantonalnog tužiteljstva Hercegovačko-neretvanskog kantona i po naredbi Kantonalnog suda u Mostaru.

Foto: FUP

Kako je priopćeno iz Federalne uprave policije, do saznanja o plantažama došli su nakon višemjesečnih, planskih i složenih operativnih aktivnosti.

Otkrivene plantaže kanabisa

Policija je tijekom tih aktivnosti prikupila informacije o postojanju više lokacija na području Drežnice na kojima se nalaze plantaže s većim brojem stabljika biljke Cannabis sativa L.

Foto: FUP

Na terenu su trenutno u tijeku pretresi, pronalazak i dokumentiranje zasada, kao i druge mjere i radnje predviđene zakonom.

Akcija je još uvijek u tijeku, pa zasad nema službenih podataka o ukupnoj količini pronađenih stabljika niti drugim eventualno zaplijenjenim predmetima.