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POJAČANJE MEĐU VRATNICAMA /

City kao zamjenu za talentiranog Engleza doveo svjetskog prvaka

City kao zamjenu za talentiranog Engleza doveo svjetskog prvaka
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Foto: Thibaud MORITZ/AFP/Profimedia

Za Rullija će ovo biti povratak u klub jer je njegov član bio u sezoni 2016./17.

12.8.2026.
13:51
Hina
Thibaud MORITZ/AFP/Profimedia
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Argentinski vratar Geronimo Rulli potpisao je dvogodišnji ugovor s Manchester Cityjem, aktualnim engleskim doprvakom.

Za Rullija će ovo biti povratak u klub gdje igraju hrvatski reprezentativci Joško Gvardiol i Mateo Kovačić jer je njegov član bio u sezoni 2016./17. U tom periodu nije upisao niti jedan nastup u prvoj momčadi.

Sada ga Manchester City također dovodi kao zamjenu, za prvog vratara Talijana Gigija Donnarummu, a klub iz Manchestera ga je doveo nakon što im je James Trafford otišao u Leeds.

Rulli je u Manchester City došao iz Marseillea, a tijekom karijere je bio član brojnih europskih klubova, od Real Sociedada i Montpelliera do Villarreala i Ajaxa.

"Morao sam iskoristiti ovu šansu. Kada te Manchester City zove to se ne propušta“, izjavio je ovim povodom golman Rulli koji je bio član argentinske reprezentacije koja je osvojila Svjetsko prvenstvo 2022. te Copa Americu dvije godine kasnije.

Geronimo RulliManchester City
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