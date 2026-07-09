FIFA donijela odluku koja će razbjesniti Engleze: Amerikance se drugačije tretiralo

Engleska nogometna reprezentacija dočekala je neugodnu vijest dva dana prije utakmica četvrtfinala Svjetskog prvenstva protiv Norveške.

Jarrell Quansah koji je dobio crveni karton protiv Meksika u osmini finala suspendiran je na dvije utakmice. To znači da će biti nedostupan i za polufinale ako se Engleska tamo nađe. Quansah je na utakmici protiv Meksika opasno startao na reprezentativca Meksika Jesusa Gallarda. Sudac u prvom trenutku nije sudio niti prekršaj, a onda je pregledom VAR snimke pokazao izravni crveni karton Quansahu.

🚨 BREAKING: Jarrell Quansah has received a two-game ban following his red against Mexico. pic.twitter.com/qpiHCXOkpX — Ben Jacobs (@JacobsBen) July 9, 2026

FIFA-ino disciplinsko povjerenstvo potvrdilo je da će Quansah morati odslužiti dvije utakmice suspenzije. Engleska će biti bez desnog beka jer je Reece James ozlijeđen, a Djed Spence također nije na sto posto. Moguće je da njih dvojica podijele minutažu, a na desnom beku smo u nekim trenucima vidjeli i Declana Ricea.

Za Englesku je dodatni problem što će Quansah biti nedostupan i u eventualnom polufinalu nakon ove odluke FIFA-e. Odluka o dvije utakmice suspenzije ne bi bila kontroverzna da si FIFA nije napravila problem kada je američkom napadaču Folarinu Balogunu odgodila suspenziju, odnosno dobio je samo uvjetnu na godinu dana kako bi mogao nastupiti protiv Belgije.