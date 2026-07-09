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BEZ DESNOG BEKA /

FIFA donijela odluku koja će razbjesniti Engleze: Amerikance se drugačije tretiralo

FIFA donijela odluku koja će razbjesniti Engleze: Amerikance se drugačije tretiralo
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Foto: Alexandra Fechete/Zuma Press/Profimedia

Quansah je na utakmici protiv Meksika opasno startao na reprezentativca Meksika Jesusa Gallarda

9.7.2026.
18:34
Sportski.net
Alexandra Fechete/Zuma Press/Profimedia
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Engleska nogometna reprezentacija dočekala je neugodnu vijest dva dana prije utakmica četvrtfinala Svjetskog prvenstva protiv Norveške

Jarrell Quansah koji je dobio crveni karton protiv Meksika u osmini finala suspendiran je na dvije utakmice. To znači da će biti nedostupan i za polufinale ako se Engleska tamo nađe. Quansah je na utakmici protiv Meksika opasno startao na reprezentativca Meksika Jesusa Gallarda. Sudac u prvom trenutku nije sudio niti prekršaj, a onda je pregledom VAR snimke pokazao izravni crveni karton Quansahu.

 

 

FIFA-ino disciplinsko povjerenstvo potvrdilo je da će Quansah morati odslužiti dvije utakmice suspenzije. Engleska će biti bez desnog beka jer je Reece James ozlijeđen, a Djed Spence također nije na sto posto. Moguće je da njih dvojica podijele minutažu, a na desnom beku smo u nekim trenucima vidjeli i Declana Ricea.

Za Englesku je dodatni problem što će Quansah biti nedostupan i u eventualnom polufinalu nakon ove odluke FIFA-e. Odluka o dvije utakmice suspenzije ne bi bila kontroverzna da si FIFA nije napravila problem kada je američkom napadaču Folarinu Balogunu odgodila suspenziju, odnosno dobio je samo uvjetnu na godinu dana kako bi mogao nastupiti protiv Belgije.

Engleska Nogometna ReprezentacijaNorveška Nogometna ReprezentacijaFifaSvjetsko Prvenstvo 2026.Suspenzija
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