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NEOČEKIVANI KRAJ /

Potres u Madridu: Pukli pregovori, Vinicius odlazi iz Reala?

Potres u Madridu: Pukli pregovori, Vinicius odlazi iz Reala?
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Foto: Jose Breton/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia

Vinicius se pobunio

9.7.2026.
17:34
M.G.
Jose Breton/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia
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Vinicius Junior mogao bi napustiti Real Madrid ovoga ljeta nakon što su propali pregovori između njega i kluba o novom ugovoru.

Najveći problem  novom ugovoru je, očekivano, plaća. Prema informacijama koje stižu iz Španjolske, Real Viniciusu nudi plaću koja se kreće oko 20 milijuna eura, a Brazilac traži 30, koliko zarađuje najplaćeniji igrač u svlačionici Kylian Mbappe. 

Real navodno ne namjerava povećati svoju ponudu i sada je odluka na Viniciusu hoće li pristati ili ne.

"U Madridu nema više optimizma oko novog ugovora za Viniciusa Juniora. Klub osjeća da ih Brazilac ne poštuje", objavio je španjolski novinar Ramon Alvarez.

Nakon što je došlo do zastoja u pregovorima oko novog ugovora, sve se glasnije priča o Viniciusovom odlasku sa Santiago Bernabeua, možda već ovoga ljeta.

Brojni klubovi prate razvoj situacije, a najveći interes za Vinicusa (koji ima ugovor s Realom do 2027.) stiže iz Premier lige i iz Saudijske Arabije.

Vinicius JuniorReal MadridUgovor
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