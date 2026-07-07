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Brazilci nakon ispadanja sa SP-a donijeli odluku o budućnosti Carla Ancelottija

Brazilci nakon ispadanja sa SP-a donijeli odluku o budućnosti Carla Ancelottija
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Foto: WILLIAM VOLCOV/imago sportfotodienst/Profimedia

Brazilci donijeli odluku nakon najlošijeg rezultata na Mundijalu od 1966. godine

7.7.2026.
13:07
M.G.
WILLIAM VOLCOV/imago sportfotodienst/Profimedia
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Nakon ispadanja od Norveške u osmini finala Svjetskog prvenstva, Brazilski nogometni savez odlučio je da neće smjeniti izbornika Carla Ancelottija.

Savez je odlučio da dugoročni projekt s Ancelottijem ostaje neupitan, unatoč tome što je reprezentacija ostvarila najlošiji rezultat na SP-u još od 1966. godine.

"Priča brazilske reprezentacije priča je o velikim uspjesima, ali i o trenucima koji jačaju naš put. Opraštamo se od Svjetskog prvenstva, uvjereni da ćemo se vratiti još snažniji. Hvala vam, brazilski navijači", napisao je CBF na platformi X. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Nakon ispadanja sa SP-a Ancelotti se oglasio na društvenim mrežama i potvrdio da ostaje.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Carlo Ancelotti (@mrancelotti)

"Danas je bol velika. Ali samopouzdanje u ono što gradimo ostaje nepromijenjeno. Nastavit ćemo raditi za našu reprezentaciju. Uvijek zajedno. Uvijek Brazil", napisao je Carlo.

Carlo AncelottiSvjetsko Prvenstvo 2026.BrazilNorveška
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