Brazilci nakon ispadanja sa SP-a donijeli odluku o budućnosti Carla Ancelottija

Nakon ispadanja od Norveške u osmini finala Svjetskog prvenstva, Brazilski nogometni savez odlučio je da neće smjeniti izbornika Carla Ancelottija.

Savez je odlučio da dugoročni projekt s Ancelottijem ostaje neupitan, unatoč tome što je reprezentacija ostvarila najlošiji rezultat na SP-u još od 1966. godine.

"Priča brazilske reprezentacije priča je o velikim uspjesima, ali i o trenucima koji jačaju naš put. Opraštamo se od Svjetskog prvenstva, uvjereni da ćemo se vratiti još snažniji. Hvala vam, brazilski navijači", napisao je CBF na platformi X.

Nakon ispadanja sa SP-a Ancelotti se oglasio na društvenim mrežama i potvrdio da ostaje.

"Danas je bol velika. Ali samopouzdanje u ono što gradimo ostaje nepromijenjeno. Nastavit ćemo raditi za našu reprezentaciju. Uvijek zajedno. Uvijek Brazil", napisao je Carlo.